Détails de qualité dans la troisième victoire d’Athletic en pré-saison

08/07/2021 à 19:14 CEST

L’Athletic a remporté sa troisième victoire ce samedi jusqu’à présent cette pré-saison en battant le Southampton FC par un but à trois lors d’une visite à l’équipe qui a donné naissance à leurs couleurs rouge et blanc qui ont laissé des morceaux de qualité de l’équipe de Marcelino García Toral, précisément dans les objectifs de Mikel Vesga, Aiser Villalibre et la centrale locale Jan Bednarek à sa propre porte.

Le premier but était de Vesga lorsqu’il a terminé un corner haut au premier poteau, ce qui l’a parfaitement servi. Iker Muniain sur un coup de pied de coin ; Villalibre mettre le 0-2 se terminant par un tir impeccable à l’équipe une contre-attaque très bien menée par Nico Williams.

Le petit frère de Iñaki, qui a poursuivi avec un grand centre de la droite une bonne combinaison pour son équipe. La pièce était en passe d’être terminée à plaisir par Villalibre dans la petite surface, mais Bednarek est intervenu et a marqué contre son camp.

Avant ça, Théo Walcott il avait mis le 1-2 dans la première minute de la seconde mi-temps en profitant de la première des trois superbes passes de but que le jeune homme a réalisées Tino Livramento. Les deux autres les ont gaspillés Michael Obafemi Oui Yan Valéry.

Surpris surpris Marcelino présentant le capitaine Muniain, avec des problèmes physiques la semaine précédente, déjà Raul Garcia avec la deuxième unité de l’équipe rojiblanco peut être envisagée.

Ils étaient également dans le onze le but Agirrezabala, visant le deuxième gardien de but devant Ezkieta, Oui De Marcos, le deuxième capitaine et homme de confiance de l’entraîneur asturien.

L’affrontement a commencé avec des arrivants locaux qui ont découvert l’amour de Agirrezabala pour dégager les poings et une goutte de Zarraga dans la zone où le jeune milieu de terrain a demandé un penalty qui n’a pas été accordé.

Au bout d’une demi-heure, l’Athletic a repris le jeu, prenant l’avantage dans le deuxième virage qu’ils ont forcé. Muniain mettre une balle impeccable au sommet de la petite zone au premier poteau et Vesga a devancé la défense.

Et avant la pause Villalibre écarts creusés se terminant par un tir qui a touché le bas de la barre transversale un compteur bien entraîné et bien pour Nico Williams après la défaite d’Armstrong au milieu de terrain.

L’entrée du terrain après la pause Livramento C’était très bien pour Southampton, qui à la minute de la suite avait déjà fait match nul avec un but de Walcott passer le côté jeune.

Autre service Livramento pourrait signifier 2-2, mais la résolution de Obafemi main dans la main avec Ezkieta c’était loin de la qualité de la passe de son partenaire. Comme ce n’était pas à la hauteur du col de Livramento Valéry en 63, trop traversant dans un tir croisé en bonne position.

Bien qu’à ce moment-là, le 1-3 soit arrivé dans un contre bien monté de l’Athletic avec un centre final de Nico Williams Quoi Bednarek dévié vers son but en tentant de dégager pour empêcher Villalibre couronnez-le à volonté.

Déjà dans la dernière ligne droite, Tella raté une autre belle opportunité locale derrière la défense de Bilbao – aujourd’hui en vert – après une belle passe de Oriol Romeu.

L’Athletic, qui compte trois victoires et deux défaites lors des matchs de préparation, clôt les matchs amicaux de pré-saison ce dimanche en visitant Liverpool à Anfield (17h).

Fiche technique:

1 – Southampton FC : McCarthy; Valery, Bednarek, Salisu, Perraud (Livramento, m.46) ; Armstrong, Oriol Romeu, Diallo (Walcott, m.46), Djenepo ; Long et Obafemi (Tella, m.82).

2 – Sportif: Agirrezabala (Ezkieta, m.46) ; De Marcos (Petxarroman, m.46), Nuñez (Paredes, m.73), Vivian (Íñigo Martínez, m.64), Lekue (Balenziaga, m.73); Nico Williams (Berenguer, m.64), Zarraga (Vainqueur, m.73), Vesga (Dani García, m.73), Muniain (Morcillo, m.46) ; Raúl García (Serrano, m.73) et Villalibre (Iñaki Williams, m.73).

Buts: 0-1, m.33 : Vesga. 0-2, m.42 : Villalibre. 1-2, m.46 : Walcott. 1-3, m.59 : Bednarek, but contre son camp.

Arbitre: John Busby. Il a montré un carton jaune au local Djenepo (m.57) et aux visiteurs Dani García (m.76) et Balenziaga (m.83).

Incidents : Match joué au St. Mary’s Stadium, Southampton, avec de la pluie et de nombreux fans dans les tribunes. Parmi eux, quelques adeptes d’Athletic. Avant le match, les joueurs des deux équipes se sont mis à genoux pour soutenir la lutte contre le racisme.