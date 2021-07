Détails des querelles internes et des fuites dramatiques des Lakers

in

Les Lakers de Los Angeles se sont enflammés au premier tour des éliminatoires de la NBA contre les Phoenix Suns la saison dernière. Bien que les blessures aient évidemment entravé les champions de l’année dernière dans une certaine mesure, elles n’étaient pas le seul problème.

Au contraire, il était clair que cette liste, bien que suprêmement talentueuse sur le papier, manquait de cohésion. Cela était évident lorsque certains joueurs ne pouvaient s’empêcher de se plaindre sur les réseaux sociaux, à maintes reprises.

Heck, à un moment donné, les gars parlaient vocalement de la mauvaise chimie qui traînait toute l’équipe vers le bas.

Cette semaine, certains détails sont apparus qui ont mis en lumière quels étaient précisément les problèmes de «chimie».

C’est un secret de polichinelle à ce stade que Dennis Schroder a frotté beaucoup de ses coéquipiers dans le mauvais sens. Ils le détestaient. Mais il y avait un gars en particulier avec qui il ne s’entendait pas vraiment : Kyle Kuzma.

“Des sources de la ligue disent que Dennis Schroder et Kyle Kuzma se sont disputés tout au long de la saison, les choses allant plus au sud tout au long de la défaite des Lakers au premier tour de la série contre Phoenix”, a rapporté Jordan Schultz, initié de la NBA. « Note intéressante à envisager avant le projet et l’agence libre. »

À certains égards, le bœuf est compréhensible. Schroder semble avoir d’horribles compétences relationnelles et il a probablement été irrité par la performance poreuse de Kuzma en séries éliminatoires. Le joueur de 25 ans est passé d’une moyenne de 12,9 points par match à un peu moins de 7 points par match dans la série des Suns, tout en tirant à 29% sur le terrain. Schroder était probablement tout simplement incapable de se mordre la langue.

Cela dit, l’incapacité de Schroder à être un bon joueur d’équipe est également un problème et l’une des principales raisons pour lesquelles son nom figure dans certains accords de signature et d’échange à succès.

Kuzma, quant à lui, doit 39 millions de dollars au cours des trois prochaines années – mais il est également sur le point d’être traité.

Dans l’ensemble, ce bavardage confirme ce que beaucoup de gens croyaient mais n’ont pas pu prouver : une grande partie des défaites des Lakers cette saison sont dues à un dysfonctionnement des vestiaires. Espérons que le front office apprend de ses erreurs et place de meilleurs acteurs autour de LeBron James et Anthony Davis la saison prochaine.

