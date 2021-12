Détails du commerce de Melvin Ingram: comment le mouvement de la date limite des chefs a marqué un 180 défensif

Von Miller était certainement le plus grand nom échangé avant la date limite des échanges de la NFL en 2021 et il pourrait bien finir par être le plus percutant également. Après cela, cependant, la meilleure décision a peut-être été une acquisition sous le radar effectuée par les Chiefs.

Les Chiefs ont acquis l’ailier défensif Melvin Ingram des Steelers avant la date limite pour renforcer leur front défensif. Kansas City avait eu du mal à commencer la saison en défense et recherchait toute sorte de mise à niveau pour les déclencher de ce côté du ballon.

Ingram lui-même n’a pas joué à un niveau d’un autre monde pour les Chiefs. Il a réussi sept plaqués et a réussi un sac en cinq matchs avec l’équipe, ce n’est donc pas le même joueur qui a réussi à deux reprises 10,5 sacs pour les Chargers. Néanmoins, la présence du vétéran a eu un impact important sur la façon dont l’équipe a pu jouer en défense dans la seconde moitié de la saison.

Voici un aperçu de la façon dont le pari à faible coût des Chiefs pour Ingram a porté ses fruits et comment il a aidé leur défense à se mettre en forme.

Détails du commerce de Melvin Ingram

Les chefs obtiennent: DE Melvin Ingram

Les Steelers obtiennent: 2022 choix de sixième ronde

Les Chiefs ont acquis Ingram pour le prix d’un choix de sixième ronde. Ingram, 32 ans, joue sur un contrat d’un an et a réussi un sac et 10 plaqués en six matchs avec les Steelers avant d’être échangé. En tant que tel, il est logique qu’ils aient pu l’obtenir pour ce prix, mais c’est aussi celui qu’il devrait pouvoir facilement surpasser au fil de la saison.

Pourquoi les Steelers ont-ils échangé Ingram ? Cela se résumait au fait qu’ils avaient le choix de troisième ronde de 2020 Alex Highsmith sur la liste et qu’il était prêt à avoir un impact en tant que démarreur rapide en face de TJ Watt.

Alors que les Steelers accordaient plus de temps à Highsmith, le rôle d’Ingram diminuait. Ainsi, Pittsburgh s’est dit que cela lui permettrait de sauver quelque chose avant qu’il ne frappe l’agence libre, car il n’était pas susceptible de retourner à Steel City.

Comment Melvin Ingram a aidé la défense des Chiefs

La présence d’Ingram à l’extérieur a fait une énorme différence pour la ligne défensive des Chiefs. Pourquoi? Parce que cela a permis au joueur de ligne défensive vedette Chris Jones de jouer davantage à l’intérieur au poste de tacle défensif.

Jones avait été un rouage clé de la défense de Kansas City tout en jouant un tacle défensif lors des apparitions consécutives des Chiefs au Super Bowl. Cependant, l’équipe avait besoin de plus de pression extérieure et a estimé que Jones pourrait faire la transition vers le bord et toujours être un élément essentiel de la défense des Chiefs.

Jones était solide dans ce nouveau rôle. Cela dit, la rotation des tacles défensifs des nouveaux Chiefs ne l’était pas. C’est en partie la raison pour laquelle leur défense a commencé la saison si lentement. Ils étaient faibles au milieu contre la course et ne recevaient pas assez de pression de l’intérieur, où Jones avait auparavant été un pilier.

Les Chiefs ont réalisé qu’il serait préférable que Jones joue à l’intérieur plus fréquemment, mais ils n’avaient toujours pas assez de profondeur pour générer une pression à l’extérieur jusqu’à ce qu’ils ajoutent Ingram. Une fois qu’ils l’ont ajouté, Jones a plus que triplé le tacle défensif, passant d’une moyenne de 7,8 snaps par match au poste à une moyenne de 25,8 snaps.

Depuis ce changement, la défense des Chiefs a été tout simplement spectaculaire. Ils n’ont perdu aucun match avec Ingram et maintiennent leurs adversaires à moins de 10 points par match en moyenne.

Situation

Enregistrement

Points par match autorisés

Yards par match autorisés

Sacs par match

Sans Melvin Ingram 4-4 27,5 412,9 2 Avec Melvin Ingram 5-0 9,6 352,4 1,6

Cela ne veut pas dire qu’Ingram est le seul responsable du redressement défensif des Chiefs, mais sa présence a certainement permis aux Chiefs de maximiser les compétences intérieures de Jones en matière de pass-rush. Et cela pourrait s’avérer un atout précieux pour Steve Spagnuolo alors que Kansas City cherche à faire une autre course du Super Bowl.

Autres améliorations clés pour la défense des Chiefs

L’ajout d’Ingram n’est pas la seule raison pour laquelle les Chiefs sont passés de la pire unité d’arrêt de la NFL à une qui a accordé exactement neuf points en trois matchs consécutifs. Voici quelques-unes des autres raisons pour lesquelles les Chiefs se sont tellement améliorés au cours de la seconde moitié de la saison 2021 de la NFL.

Les chefs sont en bonne santé. Au début de la saison, les Chiefs n’avaient tout simplement pas leur meilleur personnel défensif sur le terrain. Les partants Tyrann Mathieu, Chris Jones, Frank Clark, Willie Gay et Charvarius Ward ont tous raté des matchs en raison de blessures ou de maladies, ce qui a causé des problèmes à l’équipe. Une fois qu’ils se sont tous rétablis, la défense a commencé à prendre forme.

Daniel Sorensen est passé à un rôle de remplaçant. Sorensen avait l’air terrible pour commencer la saison et s’est classé parmi les cinq dernières sécurités de Pro Football Focus tout au long de la saison. Les Chiefs ont commencé à faire démarrer Juan Thornhill devant lui lors de la semaine 6 avec Sorensen jouant dans des sous-ensembles. Depuis ce temps, les Chiefs ont accordé plus de 17 points une seule fois tandis que Sorensen a deux interceptions dans un rôle plus petit.

Les demi de coin des Chiefs ont intensifié. Rashad Fenton et Mike Hughes se sont classés respectivement aux 3e et 5e rangs de PFF cette saison. Pendant ce temps, Ward s’enregistre à 20. Ils ont effectué une rotation extrêmement efficace à trois aux deux coins de coin en face de L’Jarius Sneed, qui a joué près de 90 pour cent des snaps au coin cette année.

Ces deux derniers développements ont considérablement amélioré la défense contre la passe tandis que le retour de Jones à l’intérieur a un peu renforcé la défense contre la course de l’équipe. Spagnuolo mérite le crédit des ajustements qu’il a apportés, et cela inclut la décision de changer l’alignement de Jones après l’arrivée d’Ingram.