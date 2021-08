Détails du contrat Willy Hernangómez, New Orleans Pelicans

Autant c’était un secret de polichinelle qui était connu depuis une semaine, autant il manquait tous les détails pour lesquels Willy Hernangómez il s’est assuré un avenir passionnant en NBA. Le talentueux pivot espagnol a fini par convaincre le staff technique de Pélicans de la Nouvelle-Orléans, bien décidé à miser sur lui malgré les doutes qu’il continue de soulever en défense. Il n’est pas facile de trouver des joueurs qui font des chiffres d’une manière aussi naturelle et puissante que le centre espagnol, avec une capacité innée à marquer et à rebondir, faisant preuve d’une énorme efficacité sur le terrain. Avec Steven Adams hors de l’équipe et Jaxson Hayes, le principal concurrent de Madrid, en difficulté extra-sportive, les Pélicans n’ont pas hésité à accorder à Willy un contrat garanti de trois ans, dont Andrew Lopez offre les tenants et aboutissants.

Les départs de Ball, Bledsoe et Adams susmentionnés n’auguraient rien de bon pour l’avenir d’une franchise qui doit se mettre au travail dès maintenant pour équiper Sion Williamson d’un projet avec des viseurs annulaires. Cependant, les rénovations de Brandon Ingram, Josh Hart et la signature de Devonte graham Ils suggèrent que la Nouvelle-Orléans a encore un atout dans sa manche pour compléter une équipe dans laquelle Hernangómez peut beaucoup contribuer. Jonas Valanciunas commence comme partant clair à la 5e position, bien qu’ils puissent même jouer avec Zion comme centre, mais les minutes sont garanties pour un Willy qui devra s’efforcer de donner des points à une équipe avec un cinq de départ de haut niveau (Graham , Hart, Ingram, Zion et Valanciunas), Tomas Satoransky étant le principal argument du banc. La bonne relation entre le meneur tchèque et le pivot espagnol peut apporter de grands avantages à l’équipe.

Liste des pélicans à ce jour : Gardes :

Devonte

NON

Satoranski

Cerf

Kira

Tempérer

Ai-je

Alvarado (2 voies) En avant :

Sion

Ingram

Murphy

Naji

Herbe

Wenyen (non garanti)

Hommes (2 voies) Centres :

Jonas

Jaxson

Willy – Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) 16 août 2021

Willy Hernangómez il sécurise trois années supplémentaires dans la NBA, rejetant les rumeurs qui le plaçaient en Europe et persévérant dans sa tentative de prendre pied dans l’élite. Il collectera un total de 7,33 millions de dollars, détenant une option d’équipe au cours de la dernière année de son contrat. Le fait d’augmenter progressivement son salaire montre l’énorme confiance qu’il a Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans la progression d’un de ces joueurs qui ne sont pas abondants dans la ligue et qui peuvent jouer un rôle similaire à celui d’Enes Kanter ces dernières années. Tout indique qu’il a pris l’avantage sur Jaxson Hayes dans la rotation et sera le deuxième centre d’une équipe appelée à la gloire à moyen terme.