Détails du look Rosé Saint Laurent de Blackpink – WWD

Le Rosé de Blackpink est arrivé au Met Gala pour la première fois.

La sensation musicale, avec à ses côtés le directeur créatif de la maison de couture Anthony Vaccarello, a foulé le tapis du Met Gala 2021 à Saint Laurent. Cela marque les débuts de la chanteuse lors de la collecte de fonds très convoitée qui s’est tenue au Museum of Metropolitan Art de New York. Rosé entre également dans l’histoire en tant que l’une des premières stars féminines de la K-pop à assister au Met Gala, avec le rappeur coréen CL, née Lee Chae-rin.

Sa robe était une simple petite robe noire terminée par un nœud blanc géant sur la poitrine de la collection hiver 2021 de la marque. Pour terminer son look, elle a enfilé des talons compensés noirs verni et un tour de cou noir orné et des boucles d’oreilles tendance, tandis que ses cheveux blond platine étaient coiffés d’une queue de cheval haute taquinée.

Rosé, née Chae-Young Park, est surtout connue pour être l’une des quatre membres du groupe de filles sud-coréen populaire, Blackpink, qui comprend également Ji-soo Kim, Lalisa Manobal et Jennie Kim, connue simplement sous le nom de Ji-soo, Lisa et Jennie à leur légion de fans de Blackpink connus sous le nom de “Blinks”.

Le rosé est magnifique au #MetGala. https://t.co/vaX97iQM2B pic.twitter.com/uLdn3r48kJ – Variété (@Variety) 13 septembre 2021

Depuis son entrée en scène avec Blackpink en 2016, Rosé a pris son envol dans le monde de la mode. En 2020, après avoir travaillé en étroite collaboration avec Saint Laurent pendant plusieurs années, elle a été choisie comme ambassadrice mondiale de la marque, la première en 59 ans. En janvier, elle devient également l’égérie d’Yves Saint Laurent Beauté.

En avril, elle a été révélée comme la nouvelle ambassadrice mondiale de Tiffany & Co, faisant ses débuts lors de la campagne numérique Tiffany HardWear 2021.

« J’ai toujours aimé porter des bijoux Tiffany. Faire partie d’une marque emblématique qui fait partie de ma vie depuis longtemps le rend encore plus spécial pour moi. Je suis très honoré et excité de faire partie de la campagne HardWear et j’ai hâte que tout le monde la voie”, a déclaré le chanteur à l’époque.

Le premier album solo de Rosé, intitulé “R”, est sorti en mars et a rencontré un succès immédiat, atteignant 41,6 millions de vues en 24 heures avec son single “On the Ground”.

Alors que Blackpink a des racines en Corée du Sud, la renommée mondiale du groupe s’est accélérée au cours des dernières années, devenant une sensation pop internationale. Rosé est née en Nouvelle-Zélande et a grandi en Australie. Elle n’a déménagé à Séoul qu’à l’âge de 15 ans pour se former au programme de recrutement de YG Entertainment.

Depuis ses débuts en 2016, le groupe féminin a battu de nombreux records, dont le clip le plus regardé en 24 heures sur YouTube. La chanson à succès de Blackpink, “How You Like That”, a établi deux records du monde Guinness à l’époque.

