Détails du mandat de recherche de rouille quelques instants après une fusillade mortelle

Quelques jours seulement après le directeur de la photographie Hutchins Halyna est décédé à la suite d’un accident tragique sur le tournage du film Rust, plus de détails entourant l’incident commencent à émerger.

Selon un mandat de perquisition exécuté par le bureau du shérif du comté de Santa Fe et obtenu par E! Actualité, acteur Alec Baldwin répétait avec un pistolet à hélice lorsque l’incident s’est produit.

« La répétition a eu lieu à l’intérieur d’une structure d’église et a impliqué Alec dégainant son arme et la pointant vers la caméra », indique le mandat, notant que, selon le réalisateur Joël Souza, il « estimait que l’arme était sûre et a utilisé le terme » arme froide « pour expliquer l’annonce de sécurité ». Après la répétition, les acteurs et l’équipe ont ensuite pris une pause déjeuner. Selon le mandat, Souza a déclaré qu’à leur retour, il n’était pas sûr que l’arme à feu utilisée par Baldwin ait été à nouveau vérifiée pour la sécurité.

Souza a également déclaré aux autorités que lorsque les acteurs et l’équipe ont repris, Baldwin répétait un « tirage croisé » avec le pistolet à hélice et que Souza « regardait par-dessus l’épaule d’Halyna, lorsqu’il a entendu ce qui ressemblait à un fouet, puis à un fort bruit ».