Détails du pay-per-view, commentaire exclusif de talkSPORT, chaîne de télévision et comment regarder le combat pour le titre à Las Vegas

Tyson Fury et Deontay Wilder sont prêts à se battre une fois de plus dans une autre énorme confrontation de poids lourds à la carte.

La division de boxe scintillante a été rouverte après la défaite choc d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk.

Tyson Fury et Deontay Wilder sont sur le point de s’affronter dans un énorme combat pour le titre

AJ avait espéré affronter Fury l’année prochaine pour unifier les titres mondiaux des poids lourds mais il a été surclassé par Usyk et a dû abandonner ses ceintures.

Alors qu’une revanche entre ces deux métiers à tisser, il est maintenant temps pour Fury et Wilder de renouveler leur rivalité.

Fury a détruit Wilder en février 2020 et après de nombreuses discussions, ils vont maintenant s’affronter dans un combat de trilogie à Las Vegas.

Cela promet d’être une autre soirée palpitante d’action d’élite et voici comment vous pouvez l’attraper…

Fury vs Wilder 2: Date et heure de début au Royaume-Uni

La T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada accueillera le combat pour le titre des poids lourds le samedi 9 octobre.

Les deux combattants feront leurs promenades sur le ring vers 5 heures du matin, heure du Royaume-Uni, le dimanche 10 octobre.

Avec Vegas avec huit heures de retard, c’est-à-dire 21 heures le samedi soir, heure locale. Les heures exactes seront confirmées prochainement.

Le combat sera pour les titres des poids lourds WBC et The Ring de Fury et le vainqueur devra probablement faire face à un combat d’unification en 2022.

Tyson Fury est le champion des poids lourds WBC Fury vs Wilder 3: couverture talkSPORT

talkSPORT est le seul endroit au Royaume-Uni où vous pouvez écouter la couverture en direct du combat – et gratuitement !

Nous aurons la meilleure préparation, le combat lui-même et toutes les réactions et analyses au bord du ring.

Vous pouvez écouter via notre service de streaming en ligne ici sur talkSPORT.com.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

talkSPORT.com propose également un blog en direct tour par tour la nuit.

Fury vs Wilder 3: Comment regarder

L’énorme affrontement de la trilogie sera également diffusé sur BT Sport Box Office au Royaume-Uni et coûtera probablement 24,95 £. Confirmation à venir sous peu.

BT Sport Box Office est sur la chaîne Sky 490, la chaîne BT 494 et dans la section des événements en direct sur Virgin Media.

Il peut être diffusé en direct en ligne sur le site Web de BT Sport et son application après l’achat.

Fury et Wilder sont prêts à se battre à nouveau Fury vs Wilder 3: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Tyson Fury (c) contre Deontay Wilder – pour les titres WBC et The Ring des poids lourdsRobert Helenius contre Adam KownackiEfe Ajagba contre Frank SanchezJared Anderson contre Vladimir TereshkinViktor Vykhryst contre Mike MarshallJulian Williams contre TBAfury contre Wilder 3 : Qu’est-ce qui a été dit ?

Tyson Fury : « Il est sérieusement réduit en miettes. Je vais lui faire une autre blessure à l’épaule, une autre blessure au biceps, une autre blessure à la jambe.

« Un tour, tu y vas. J’ai ton âme, ton mojo, tout. Je te possède.

«C’était des montagnes russes folles vers ce combat. Je dis toujours : ‘tu ne combats jamais quelqu’un, jusqu’à ce que tu sois sur le ring en face d’eux’. Ce n’était pas difficile pour moi de m’adapter à nouveau à combattre Deontay Wilder. C’est pour ça que je suis payé.

«J’espère que Deontay apportera quelque chose de différent pour ce combat. Il en a besoin, si nous sommes confrontés à des faits. J’espère qu’il apportera un défi.

« Les coups du dernier combat ont eu un effet physique, mental et émotionnel sur sa vie. J’étais inquiet pour lui après la façon dont je l’ai battu. Deontay Wilder est un poney à un tour.

« Il a une grande puissance de KO en un coup de poing. Je vais l’écraser comme si j’étais un 18 roues. Je vous garantis qu’il ne dépasse pas ce qu’il a fait lors du deuxième combat.

«Je cherche un gros KO tout de suite. Il a dit toutes ces choses sur l’effusion de sang la dernière fois et nous savons tous ce qui s’est passé.

Deontay Wilder: «Je n’ai aucun sentiment que Fury essaie de négocier un autre combat. Nous savions que nous avions raison et nous savions qu’ils ne pouvaient pas courir. Le silence est d’or. J’ai été heureux et encore plus heureux pendant mon temps libre.

« J’ai eu du temps à passer avec ma famille et maintenant je suis rajeuni et prêt à partir. Je me suis entraîné sans arrêt pendant la pandémie et j’ai construit. Tout ce temps entre les combats va être bon pour moi et mauvais pour lui.

« Je vais être un train. Tu dis un semi-camion, je vais t’écraser avec un train, bébé.

« Trois cent dix [lbs]! Tu ferais mieux de prendre du poids.