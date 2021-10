Détails du pay-per-view, heure de début, chaîne de télévision et comment regarder la confrontation des poids lourds d’Halloween

Dillian Whyte et Otto Wallin s’affronteront le week-end d’Halloween dans une épreuve de force majeure des poids lourds.

Le champion par intérim des poids lourds WBC Whyte, qui a éliminé Alexander Povetkin en mars, est déterminé à décrocher le titre mondial de Tyson Fury en 2022.

Dillian Whyte affronte Otto Wallin lors d’une confrontation entre les poids lourds d’Halloween

« The Body Snatcher » s’est considérablement amélioré depuis sa défaite en 2015 contre Anthony Joshua et est convaincu qu’il pourrait battre Fury et remporter son or.

Wallin, un dangereux gaucher suédois avec un record de 22 et un, a poussé Fury durement dans sa défaite contre le Gypsy King en 2019.

‘All In’ a battu l’ancien prétendant au titre Dominic Breazeale la dernière fois et pense également qu’il a ce qu’il faut pour atteindre le sommet.

Ce devrait être un affrontement passionnant et qui pourrait avoir un impact important sur la division scintillante des poids lourds qui entrera dans l’année prochaine.

Whyte v Wallin: Comment regarder L’O2 Arena de Londres accueillera le combat des poids lourds de 12 rounds le samedi 30 octobre. L’action Undercard commencera à partir de 18 heures avec des marches sur le ring de l’événement principal prévues pour 22 heures. Le combat sera diffusé sur DAZN au Royaume-Uni avec leur couverture à partir de 19 heures – le service de streaming coûte 7,99 £ par mois, vous pouvez vous inscrire ICI Il peut être diffusé via l’application DAZN et peut être visionné sur des téléviseurs intelligents, des consoles de jeux, des appareils connectés, des mobiles, des tablettes et des ordinateurs.SPORT vous apportera toutes les dernières nouvelles et action depuis Londres, y compris un blog en direct sur talkSPORT.com pour des mises à jour détaillées

Tyson Fury a été contraint de tenir la distance avec Otto Wallin à Las Vegas en septembre 2019 Whyte v Wallin: Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Dillian Whyte contre Otto Wallin – pour le titre intérimaire des poids lourds WBCChantelle Cameron contre Mary McGee – pour le titre féminin des super-légers WBC et IBFCraig Richards contre Marek MatyjaYoussef Khoumari contre Jorge David CastanedaAlen Babic contre TBAJohnny Fisher contre Alvaro TerreroWhyte contre Wallin : Qu’est-ce qui a été dit ?

Dillian Whyte : « Je mentirais si je disais que je ne regarde pas [the heavyweight titles]. Je cherche définitivement à combattre Fury.

« Wallin est un opérateur dangereux – il a poussé Fury jusqu’au bout.

«Je cherche à combattre Fury ensuite si tout se passe comme prévu.

«Je suis toujours contre ça, je suis toujours dans des combats difficiles. J’en ai l’habitude.

«Je pourrais me retirer du combat contre Wallin juste pour combattre Fury, mais ce n’est pas mon état d’esprit. J’ai hâte de voir ce que fait Fury.

« Mon état d’esprit est que je n’ai rien à perdre. Je n’ai pas peur de prendre des risques. Ils voient un danger à me combattre.

« Je vais tout risquer, s’il le faut. »