Détails du tout nouveau contrat WWE de Brock Lesnar

Brock Lesnar est de retour à la WWE et il semble que les fans peuvent être enthousiasmés par quelques affrontements.

La Bête est revenue d’une mise à pied de près de 18 mois de la WWE à SummerSlam, mais combien de temps restera-t-il ?

Brock Lesnar a tout de suite ciblé Roman Reigns

Selon Fightful Select, le nouveau contrat de Lesnar à la WWE devrait durer «environ un an et demi» et devrait amener Lesnar dans la saison 39 de WrestleMania.

Il est à noter que Lesnar pourrait avoir plus de matchs et/ou d’apparitions s’il est d’accord avec la WWE. Cet arrangement a joué à plusieurs reprises dans le passé.

Au cours de cette course, il ne fait aucun doute que Lesnar se dirige d’abord vers Roman Reigns.

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC a déjà eu deux rivalités étendues avec Reigns avant WrestleMania 31 et 34, mais maintenant Reigns est le chef tribal, la dynamique est différente.

La bataille des associés de Paul Heyman sera certainement amusante et s’étendra probablement au-delà d’un seul affrontement.

Paul Heyman a rencontré un grand succès avec Roman Reigns et Brock Lesnar

Mais qu’en est-il des six autres que Lesnar auront sur son contrat avec la WWE ?

Il y a une myriade de noms en attente pour Lesnar et beaucoup d’entre eux sont des affrontements pour la première fois. Des talents comme Big E, Keith Lee, WALTER et, surtout, Bobby Lashley pourraient vraiment bénéficier de travailler avec Lesnar afin de se cimenter en tant que véritables talents du main event.

Lashley appelle à un combat avec Lesnar depuis longtemps et les deux hommes avec des antécédents légitimes en MMA et un physique incroyable font un affrontement alléchant.

Étant donné que Lashley est l’actuel champion de la WWE, The Almighty a déclaré à talkSPORT que c’était le moment idéal.

Lashley et Lesnar sont deux poids lourds avec des références réelles

«Normalement, quand il revient, c’est pour une raison et c’est cette grosse ceinture dorée brillante.

« En ce moment, je l’ai. S’il y avait une chance, s’il y avait un moment où il voudrait revenir, ce serait le moment parfait. Et je suis toujours prêt. Est-ce le moment? Nous ne savons pas.

Matt Riddle poursuit Brock Lesnar depuis qu’il a mis les pieds à la WWE

Jedusor est un autre candidat pour obtenir une place avec Lesnar et il a souvent déclaré qu’il voulait être l’homme qui mettrait The Beast à la retraite.

talkSPORT a rapporté les détails de leur altercation dans les coulisses du Royal Rumble 2020 où Lesnar a attrapé Jedusor et lui a dit qu’ils ne travailleraient jamais ensemble.