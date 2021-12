Détails d’un survivant de la tornade du Kentucky enterrés dans les débris pendant des heures

Kyanna Parsons-Perez a en quelque sorte gardé son sang-froid tôt samedi matin après qu’une tornade a détruit l’usine de bougies de Mayfield Consumer Products à Mayfield, Kentucky, où elle travaillait, la laissant elle et ses collègues enveloppés dans l’obscurité et enterrés sous plusieurs pieds de débris.

On estime que 110 personnes se trouvaient dans le bâtiment lorsqu’il s’est effondré, selon WLKY. Au moins 80 personnes du Kentucky seraient mortes à la suite des tornades qui ont ravagé l’État ainsi que d’autres parties du Midwest ce week-end, selon le New York Times.

Le nombre de morts dans toute la région est passé à au moins 90 dimanche, selon le Times.

Parsons-Perez, qui a célébré son 40e anniversaire samedi, a déclaré qu’elle avait appelé le 911 pendant la nuit avant de lancer une diffusion en direct sur Facebook pour garder son calme et demander de l’aide supplémentaire pendant qu’elle et ses collègues attendaient désespérément que quelqu’un les aide.

« Tout ce que vous avez entendu, ce sont des cris », a déclaré samedi le récent diplômé de la Murray State University. «C’était absolument la chose la plus terrifiante que j’aie jamais vécue dans ma vie. Je ne pensais pas du tout y arriver. J’essayais de rester positif.

On peut entendre Parsons-Perez réconforter ses collègues alors qu’ils pleuraient et priaient en espagnol pendant l’épreuve.

« Tout ira bien, Andrea », a-t-elle déclaré lors de sa diffusion en direct sur Facebook. « Mon anniversaire est dans quelques heures. Vous allez tous me chanter joyeux anniversaire ?

Un autre survivant a essayé de chanter pendant que les autres membres du groupe continuaient de pleurer.

« Vous pouviez entendre des gens crier et prier en espagnol et juste hurler et, vous savez, essayer de comprendre ce que nous pouvions faire », a déclaré Parsons-Perez AUJOURD’HUI. « Tout s’est passé si vite. Ils nous ont placés dans la zone où vous allez au cas où il y aurait un orage. Et nous étions tous là et puis les lumières se sont mises à clignoter. Et puis tout d’un coup on a senti une rafale de vent. Mes oreilles commencent à craquer comme elles le feraient si vous étiez dans un avion. Alors, boum ! Tout est tombé sur nous.

Parsons-Perez a déclaré qu’elle et d’autres avaient dû sortir du tas de débris avec l’aide d’une équipe de recherche et de sauvetage. Au cours d’une autre diffusion en direct sur Facebook quelques minutes plus tard, son attitude stoïque s’est estompée et ses larmes ont commencé à couler.

« Ils m’ont fait sortir. Je vais bien », a déclaré Parsons-Perez en pleurant.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio, Chère Culture ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !