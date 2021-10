Détails et capacités des spécialistes de Battlefield 2042

Battlefield 2042 amènera la franchise de longue date à une nouvelle échelle, et pour les joueurs, cela signifie avoir accès à des personnages avec leurs propres capacités. Nommés Spécialistes, chacun a sa propre capacité passive et active, ainsi qu’un certain rôle de combat vers lequel il est orienté. C’est un moyen par lequel les joueurs peuvent aborder le champ de bataille d’une manière différente, sans que deux spécialistes se ressemblent.

Cela étant dit, les spécialistes du jeu peuvent être divisés en groupes. Chacun a des capacités qui poussent les joueurs vers un certain style de jeu archétypal de Battlefield, qu’il s’agisse d’assaut, d’ingénieur, de soutien ou de reconnaissance. Avec la fluidité du jeu pour les chargements, c’est ainsi que les joueurs vont spécialiser davantage leurs classes.

Au lancement, Battlefield 2042 aura 10 spécialistes, bien que d’autres seront ajoutés au jeu après le lancement. Une liste complète des spécialistes du jeu est disponible ci-dessous. Battlefield 2042 sera lancé le 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Tombes « irlandaises » de Kimble

Irish, qui revient dans la franchise Battlefield après sa première apparition dans Battlefield 4, est l’un des personnages de soutien les plus offensifs du jeu. Ses capacités le placent en première ligne de tout combat, où ses capacités peuvent être utilisées au mieux.

Capacité passive: L’irlandais entre sur le champ de bataille en armure et reconstitue son armure en éliminant les ennemis.

Capacité active: Irish peut déposer un système de couverture déployable qui protège contre les balles, les explosifs et les projectiles explosifs.

Webster Mackay

Chaque jeu est meilleur une fois que vous avez introduit un grappin, et Mackay apporte cette option de mouvement à Battlefield. Mackay n’est pas un excellent joueur d’équipe, car ses compétences sont axées sur le mouvement, mais les joueurs réfléchis peuvent utiliser ses capacités pour contourner les ennemis et causer de sérieux dégâts.

Capacité passive: Mackayu se déplace plus rapidement tout en visant vers le bas.

Capacité active: Mackay peut tirer avec un grappin. Le crochet se fixe à presque toutes les surfaces du jeu et peut même être utilisé pour tuer des joueurs.

Maria Falck

Falck est la principale spécialiste des guérisseurs de Battlefield 2042, avec ses deux capacités destinées à empêcher les joueurs de mourir ou à les ramener au combat à pleine capacité. Les joueurs qui choisissent Falck doivent être prêts à se concentrer sur leurs propres coéquipiers plus que sur leurs ennemis.

Capacité passive: Falck peut ressusciter ses alliés en pleine santé. Les joueurs réanimés par d’autres spécialistes n’auront que 50% de leur santé.

Capacité active: Falck a un pistolet syrette qui peut soigner les amis à distance ou être utilisé de manière offensive à la rigueur. Les joueurs peuvent également utiliser le pistolet pour se soigner.

Piotr « Boris » Gouskovsky

Boris est mieux utilisé lorsque les joueurs ont un point à défendre. Bien que ses compétences puissent être utilisées pour avancer sur une position ennemie, il est à son maximum lorsque les joueurs peuvent se cacher et se défendre contre les ennemis.

Capacité passive: Les ennemis ciblés par la sentinelle de Boris sont repérés, révélant leurs positions sur la carte.

Capacité active: Boris peut poser une sentinelle qui cible automatiquement les ennemis à l’intérieur de sa portée.

Wikus « Casper » Van Daele

Les jeux Battlefield donnent toujours aux tireurs d’élite la possibilité de briller, et Casper sera probablement leur personnage de prédilection. Le spécialiste en costume de ghillie est censé rester en retrait de l’avant, tirant sur les ennemis depuis son propre perchoir.

Capacité passive: Casper dispose d’un capteur de mouvement qui alerte les joueurs lorsque des ennemis s’approchent. Il est donc difficile d’obtenir une goutte sur Casper, même s’il regarde à travers la lunette d’un fusil.

Capacité active: Casper peut déployer un drone de reconnaissance qui peut désorienter les ennemis ou désactiver temporairement les véhicules ennemis avec une explosion EMP.

Navin Rao

Se déroulant dans un avenir pas si lointain, l’un des spécialistes de Battlefield 2042 est naturellement un maître hacker. Rao est un personnage technique qui s’intègre partout dans une bataille grâce aux informations qu’il donne à ses coéquipiers.

Capacité passive: Rao peut pirater des ennemis, puis les éliminer pour révéler d’autres ennemis dans les environs pour son équipe.

Capacité active: À l’aide d’un petit ordinateur de poignet, Rao peut pirater des systèmes de véhicules, des robots et différents éléments à chaque niveau.

Santiago « Dozer » Espinoza

Dozer est, comme son nom l’indique, un tank. Il est destiné aux premières lignes de toute grande poussée, absorbant autant de dégâts que possible afin que les autres coéquipiers puissent se diriger vers un objectif.

Capacité passive: Le bulldozer subit moins de dégâts des explosifs.

Capacité active: Dozer est équipé d’un bouclier balistique qui, en plus de le protéger des tirs entrants, peut être utilisé comme un bélier.

Emma « Sundance » Rosier

Lorsque Battlefield 2042 a été révélé pour la première fois, les joueurs étaient enthousiasmés par la perspective de pouvoir survoler les cartes en wingsuit. Cependant, avec une wingsuit, Sundance peut défier des groupes d’ennemis et même des véhicules, ce qui en fait une spécialiste compétente pour les joueurs solo.

Capacité passive: Sundance peut déployer une wingsuit au lieu d’un parachute.

Capacité active: Sundance propose des grenades intelligentes qui se déclinent en trois saveurs : les grenades à dispersion se décomposent en explosifs plus petits, les micro-drones attaquent des cibles spécifiques et les grenades anti-blindage peuvent infliger de gros dégâts aux véhicules.

Constantin « Ange » Anghel

Au fur et à mesure que la situation sur un champ de bataille évolue, les joueurs découvriront probablement que leur équipement actuel n’est pas adapté à la situation. C’est là qu’Angel entre en jeu, permettant à des groupes de joueurs de choisir un autre kit après le déploiement, donnant aux escouades avec ce spécialiste une énorme polyvalence.

Capacité passive: Les alliés ressuscités par Angel retournent au combat avec toutes leurs armures.

Capacité active: Angel peut appeler une caisse de chargement qui remplit l’armure et les munitions des alliés, et leur permet de changer rapidement de chargement.

Ji-Soo Paik

Paik est un autre spécialiste qui appartient au front de toute bataille, bien qu’elle opère mieux dans des espaces clos. Ses capacités, qui révèlent les positions ennemies pour elle-même et ses coéquipiers, signifient qu’aucun ennemi ne peut rester caché longtemps lorsqu’elle est dans les parages.

Capacité passive: Les ennemis qui blessent Paik seront automatiquement repérés.

Capacité active: Paik peut utiliser un scanner qui rend les ennemis visibles à travers les murs.

