Détails publiés sur la tournée mondiale virtuelle du Bayern Munich

Pour la deuxième année consécutive, le Bayern Munich organisera une « tournée mondiale virtuelle » pour les fans du monde entier. Sur le site du club :

« Dans cette pandémie, en tant que club, nous avons à nouveau expérimenté la force de la solidarité au sein de notre famille du FC Bayern. Nous sommes proches, malgré la distance que nécessite le coronavirus », a déclaré Oliver Kahn, membre du conseil d’administration du Bayern. «Avec notre Audi Summer Tour, notre équipe reste réelle et tangible pour nos fans du monde entier, même en période de coronavirus. L’été prochain, nous espérons tous pouvoir à nouveau voyager avec nos joueurs.

Des détails supplémentaires sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre sont ci-dessous:

Lors de l’« Audi Summer Tour », les stars du FC Bayern s’affronteront dans une compétition très particulière : l’équipe Manuel Neuer avec Joshua Kimmich, Alphonso Davies et Lucas Hernandez affrontera l’équipe Robert Lewandowski avec Kingsley Coman, Serge Gnabry et Jamal Musiala en un défi de pénalité, en teqball et dans d’autres disciplines inconnues. En outre, le FC Bayern offrira un aperçu des coulisses conformément à la devise de la tournée, avec des sujets tels que les exercices et les entraînements en focus, et les joueuses et les légendes des champions du record également en action.