Détails sur ce que Vince McMahon voulait que John Cena fasse comme talon à la WWE et pourquoi cela ne s’est pas produit

John Cena n’a jamais tourné le talon à la WWE après être devenu un visage très populaire autour de Survivor Series en 2003.

C’est long à courir en tant que babyface et 16 règnes de titre mondial ont suivi.

John Cena est 16 fois champion du monde

Au fil des ans, les fans se sont plaints du caractère obsolète de Cena. Connaissant le charisme qu’il possède et la qualité indéniable au micro, de nombreux fans voulaient voir Superman, résident de la WWE, tourner le talon pour rafraîchir les choses.

Cena est plus à Hollywood ces jours-ci, mais il n’a vraiment fait la transition d’artiste à temps plein qu’il y a deux ans. C’est une sacrée course en tant que bon gars.

L’ancien écrivain de la WWE, Matt McCarthy, est apparu sur le podcast We Watch Wrestling et a expliqué ce que Vince McMahon a vu dans Cena être un talon et pourquoi cela ne s’est finalement pas produit.

« Vince n’arrêtait pas d’essayer de comprendre comment faire comme un truc de Bret Hart ? Où il est un talon dans certains endroits, mais il est un babyface dans le reste des endroits. Cena était comme, “Si je vais au talon, je veux aller au talon complet”, et il s’est suffisamment rapproché au point où, et je suis sûr qu’il a toujours cet équipement, comme Cena avait un équipement fait pour le talon tourner, tu sais? Plus les caleçons.

Vince McMahon a toujours été protecteur envers John Cena

“Je ne sais pas quel était l’équipement, mais il avait un équipement spécifique préparé et en attente et puis, évidemment, nous savons que cela ne s’est jamais produit, et il y a eu un moment dans les discussions où c’était comme, ‘Eh bien, les gens qui vont encouragez-le vont continuer à l’encourager et les gens qui vont le huer, vont juste continuer à le huer. Donc, la pensée était que la chose la plus hésitante qu’il puisse faire est de rester cette viande blanche, souriante et pure babyface.

Cena a parlé dans le passé de vouloir tourner le talon pendant cette querelle lucrative avec The Rock. La paire s’est rencontrée à WrestleMania 28 et 29, mais c’était toujours une bataille face à face avec le titre de la WWE en jeu lors de la deuxième rencontre.

Pour le contexte, Bret Hart était bien-aimé dans son pays d’origine, le Canada, mais il était méprisé en Amérique au sommet de sa course avec la Fondation Hart en 1997.

Même lorsque Bret Hart était un méchant à la WWE, il était aimé des Canadiens

Comment McMahon pensait que cela fonctionnerait avec le tout américain John Cena n’est pas clair. Bien que la WWE l’ait décrit comme des réactions mitigées à l’époque, Cena a été assez universellement hué pendant un certain nombre d’années.

Et cela n’a jamais été une indication de son talent ou du respect que les fans ont pu ou non avoir pour lui – c’était purement leur désir de voir quelque chose de frais dans son personnage.

Selon les rumeurs, Cena ferait maintenant un retour à la WWE pour SummerSlam le 21 août à Las Vegas. La WWE revient en tournée en juillet et SummerSlam sera leur premier spectacle complet dans un stade depuis le début de la pandémie de coronavirus.