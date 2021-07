Détails sur ce qui a causé la surface d’hospitalisation de « Breaking Bad » Star

Des détails sur la santé de Bob Odenkirk sont apparus après que l’acteur, 58 ans, a été transporté d’urgence dans un hôpital du Nouveau-Mexique mardi après s’être effondré sur le tournage de son émission Better Call Saul. Odenkirk a été hospitalisé pour un “incident cardiaque”, ont déclaré des initiés à TMZ, et alors que les choses se sont déroulées la veille, il est maintenant sorti du bois.

Odenkirk serait éveillé et stable alors qu’il récupère à l’hôpital, maintenant lucide après avoir été initialement inconscient au début de sa crise de santé. Le représentant de l’acteur a déclaré au média : “Bob et sa famille aimeraient exprimer leur gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, ainsi qu’à ses acteurs, son équipe et les producteurs qui sont restés à ses côtés.” La famille Odenkirk a également remercié “tout le monde pour l’effusion de vœux” et a demandé “leur intimité en ce moment alors que Bob travaille à son rétablissement”.

Les nombreux amis et collaborateurs célèbres d’Odenkirk ont ​​partagé leurs espoirs pour son rétablissement sur les réseaux sociaux après l’annonce de son hospitalisation, y compris sa co-star de Breaking Bad et ami Bryan Cranston. L’acteur s’est rendu sur Instagram pour partager ce qu’il savait de la situation et lui demander “des pensées positives et des prières”. être envoyé sur le chemin d’Odenkirk.

“Aujourd’hui, je me suis réveillé avec des nouvelles qui m’ont rendu anxieux toute la matinée”, a écrit Cranston. “Mon ami, Bob Odenkirk s’est effondré la nuit dernière sur le tournage de Better Call Saul.” La star de Malcolm in the Middle a ajouté: “Il est à l’hôpital d’Albuquerque et reçoit les soins médicaux dont il a besoin, mais son état n’est pas encore connu du public”, demandant à ses partisans de “veuillez prendre un moment dans votre journée aujourd’hui pour pensez à lui et envoyez-lui des pensées positives et des prières, merci.”

La co-star de Better Call Saul, Michael Mando, a également tweeté un message mercredi, écrivant: “Hier soir, notre cher Bob a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré sur scène. Envoyez toute votre énergie positive et votre amour à lui et à sa famille – espérons fais-le revenir dès que possible je t’aime tellement, mon ami xo.”

Le partenaire de comédie et ami d’Odenkirk, David Cross, a également fait une brève déclaration. “Je partagerai ce que je sais quand je le pourrai, mais Bob est l’une des personnes les plus fortes que je connaisse à la fois physiquement et spirituellement”, a tweeté Cross. “Il s’en sortira.”