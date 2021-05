Détails sur la dernière série de licenciements de la WWE alors que les bureaux internationaux frappent durement

Au cours du mois dernier et plus, la WWE a fait de nombreuses coupures au sein de l’entreprise et ce ne sont pas seulement les artistes qui en ont souffert.

La WWE a sorti 10 talents à l’écran le 15 avril et plus de NXT, y compris Velveteen Dream, suivi la semaine dernière.

Nick Khan est le président de la WWE

Cette semaine, d’autres domaines de la WWE ont été «rationalisés» par le président de la société Nick Khan.

Dans son bureau britannique, talkSPORT a appris que l’un des membres du personnel les plus influents à quitter était le vice-président international des communications de la WWE, Dan Humphreys. Il avait dirigé les relations publiques de l’entreprise à l’échelle mondiale.

La semaine dernière, son équipe avait remporté la «Meilleure marque mondiale» de PRWeek.

Cependant, ce n’est pas seulement le Royaume-Uni qui a été touché ou ciblé. Les bureaux au Japon, en Inde, en Allemagne et même aux États-Unis ont vu partir de nombreux chiffres clés. Les bureaux internationaux ont perdu une «grande partie» de leur personnel.

WWE

Vince McMahon prend toujours les décisions à la WWE à 75 ans, mais il a passé beaucoup de pouvoir à Nick Khan

PW Insider a rapporté que le département numérique de la WWE, qui inclurait le réseau WWE, a été “ extrêmement touché ” par Jaylar Donlan, qui était vice-président exécutif de l’Advanced Media Group de la WWE, parmi ceux qui ont été abandonnés.

Il était dans l’entreprise depuis plus de huit ans. Donlan a récemment été reconnu comme finaliste pour l’Exécutif numérique de l’année aux Cynopsis Sports Media Awards 2021.

Khan, l’homme censé prendre ces décisions, n’est président de la société que depuis août 2020, mais son influence s’est considérablement accrue au cours de cette période.

Velveteen Dream était l’un des plus grands noms sortis la semaine dernière

Sean Ross Sapp de Fightful et Mike Johnson de PWInsider ont signalé que plusieurs divisions seront «regroupées» sous la supervision du vice-président exécutif, Production télévisuelle Kevin Dunn.

Cette décision aurait pour but de réduire les «licenciements» entre les départements afin de fonctionner avec une taille de personnel plus efficace. La WWE voulait «réduire la graisse dans la mesure du possible», nous dit-on.

Johnson a noté que la pandémie COVID-19 a forcé la WWE, comme de nombreuses entreprises, à fonctionner avec un personnel plus petit. Le fait que la WWE ait réussi à pivoter avec succès en plus petit nombre aurait bien pu convaincre Khan de suivre cette voie.