Détails sur la nouvelle compétition de la saison NBA similaire à la Coupe

La NBA reste ouverte aux innovations et Adam Argent Il est désireux de rechercher des formes de compétition innovantes qui attireront davantage l’attention des fans au cours de la longue saison régulière. Et c’est que 82 matchs sont nombreux et le commissaire est clair que le suivi de la ligue est bien inférieur à ce qu’ils souhaiteraient depuis quelques mois, il a donc plusieurs idées pour développer une compétition en milieu de saison. L’idée originale était un événement très similaire à la Coupe du Roi d’Espagne, qui se tiendrait aux dates All Star, mais maintenant un nouveau concept surgit pour être discuté au Commission de la concurrence, car il s’agit de quelque chose de similaire à Coupe du commissaire qui a déjà été disputé cette année dans la WNBA. Ce qui est clair, c’est que l’objectif est d’inciter les protagonistes avec des gains financiers, en établissant un prix de 1 million de dollars pour chaque joueur de l’équipe gagnante.

La NBA envisage d’organiser un tournoi en cours de saison dans les saisons à venir, avec 1 million de dollars par joueur en prix en argent, selon des sources @TheAthletic @Stadium. Le concept a été discuté aujourd’hui lors d’un appel du comité de la concurrence. – Shams Charania (@ShamsCharania) 13 septembre 2021

L’approche déjà en place dans la WNBA a été un événement parallèle à la ligue régulière, dans laquelle le premier match joué en tant que visiteur et le premier match joué à domicile, contre des rivaux, sont pris en compte pour le classement de la Division dans laquelle chaque franchise est encadrée. Ceux qui enregistrent le meilleur pourcentage de victoires dans chaque Conférence, seraient mesurés lors d’une finale. Ce serait une excellente idée car cela n’augmenterait pas le nombre de jeux joués et donnerait à certains d’entre eux une pertinence et une attention médiatique beaucoup plus grandes. L’argent des prix individuels pour chaque joueur pourrait être important pour la classe inférieure et moyenne de la NBA, mais ils ne seraient pas la force motrice de cet événement, car chaque match serait important au niveau de qualification, quel que soit l’argent. Cette option est beaucoup plus populaire qu’une sorte de coupe d’Europe.

La NBA se fixe pour objectif de réduire la durée des matchs et propose une mesure innovante

En plus de cela, la nécessité de réduire la durée des matches, qui a duré l’année dernière avec des révisions constantes des arbitres au cours des 2 dernières minutes, a également été discutée au sein de la Commission. Ainsi, l’idée est que les jeux dans lesquels il y a des doutes sur qui a touché le ballon en dernier, ne peuvent être revus que si l’entraîneur d’une équipe le demande via un Challenge. Rappelons qu’ils en ont actuellement un par parti et pourraient être étendus à deux pour couvrir cette mesure.