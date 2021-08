Détails sur le redémarrage de Pretty Little Liars sur HBO | Instagram

Aujourd’hui, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur redémarrer de ‘Pretty Little Liars’ qui prépare la célèbre plate-forme de HBO, alors si vous êtes fan de cette série, continuez à lire pour voir tout ce qui arrive bientôt.

C’est vrai, la série, qui a été diffusée entre 2010 et 2017, reviendra sous la forme d’une version plus sombre avec de nouveaux visages dans son casting.

À peine quatre ans se sont écoulés depuis la diffusion du dernier chapitre de Pretty Little Liars, pourtant, la série inspirée des romans de Sara Shepard prépare déjà son retour sur les écrans sous la forme d’un reboot.

On peut le voir sur HBO, le service de streaming qui a le plus misé ces derniers mois pour ressusciter des séries du passé et les premiers détails d’un projet qui commencera à enregistrer dans les semaines à venir sont déjà connus.

La nouvelle adaptation de l’univers contenu dans les romans de Sara Shepard s’intitulera Pretty Little Liars : Original Sin et s’annonce bien plus sombre que son prédécesseur.

Il y aura des personnages et des scénarios complètement nouveaux à développer qui n’auront rien à voir avec ceux dans lesquels Lucy Hale et Ashley Benson ont joué une fois.

Cette fiction suivra un groupe d’amis qui vivent dans une ville industrielle des États-Unis, Millwood, et qui doivent un jour affronter un inconnu qui essaie de leur faire payer ce que leurs parents ont fait vingt ans auparavant.

Et oui, la série originale montrait aussi un groupe d’amis qui devait faire face à un homme masqué qui les tourmentait.

Roberto Aguirre-Sacasa et Lindsay Calhoon Bring sont les créateurs de ce redémarrage et les deux ont travaillé sur Riverdale et The Chilling Adventures of Sabrina, donc le suspense et le mystère sont plus qu’assurés.

A noter qu’à l’heure actuelle seuls trois noms d’actrices ont été confirmés, trois actrices qui, selon ce qui a été avancé, feront partie du nouveau groupe de petits menteurs.

Chandler Kinney incarnera Tabby, un réalisateur de films d’horreur en herbe qui garde un secret.

L’actrice de 21 ans a participé à la série Lethal Weapon et a une longue histoire dans les productions de Disney Channel.

Maia Reficco sera Mia dans cette fiction, une star de l’athlétisme qui tente de reprendre une vie normale après avoir passé un été incarcéré dans un établissement pour mineurs.

L’actrice est connue pour avoir participé à différentes productions de Broadway et pour avoir eu une importante carrière de chanteuse.

Bailee Madison assumera le rôle d’Imogen, un personnage que les responsables d’Original Sin ont défini comme un survivant.

L’interprète a eu des rôles dans Une cendrillon moderne, Il était une fois ou Suivez le rouleau, une comédie dans laquelle elle a travaillé avec Jennifer Aniston.

Elle est aussi l’actrice avec le plus d’expérience de tout ce qui a été confirmé jusqu’à présent et l’une des plus attendues de cette histoire.

D’un autre côté, si quelqu’un de la distribution originale est revenu, il n’a pas été confirmé que l’une des filles de la première série, en fait, l’histoire est complètement nouvelle et se situe à un autre endroit, ce serait donc trop étrange.

Il est à noter que la série commence maintenant son tournage, cependant, elle n’atteindra les écrans que, probablement, 2022.