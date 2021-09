Détecter les schémas cérébraux des pensées cachées

22/09/2021 à 8h00 CEST

Une équipe internationale de scientifiques, composée d’universités aux États-Unis et au Canada, a pour la première fois établi les marqueurs neuronaux des pensées cachées, ce flot incessant d’idées non manifestées qui occupe notre esprit lorsque nous sommes éveillés.

Il a pu déterminer que le cerveau suit nos pensées pendant que nous sommes dans un état d’attention interne et détecte si nous nous concentrons ou laissons passer le flux d’idées qui génère l’activité neuronale.

L’attention intérieure, qui englobe la rêverie, la pensée créative et l’obsession d’une idée, peut occuper jusqu’à 50% de nos pensées lorsque nous sommes éveillés, notent les chercheurs.

La recherche a montré que les pensées intérieures fluides sont fortement liées aux émotions positives et aux processus créatifs, tandis que les pensées cachées qui nous engloutissent ont tendance à être associées à des émotions négatives, selon les chercheurs.

L’étude jette également un nouvel éclairage sur “l’esprit errant” tant décrié (allant de la simple attention non focalisée à la rêverie) et montre que cet état d’esprit a ses attributs positifs.

Analyser les cerveaux

Analyser les cerveauxEn utilisant l’électroencéphalogramme (EEG) pour mesurer l’activité cérébrale pendant qu’un groupe de personnes effectuait des tâches d’attention courantes, les chercheurs ont identifié des signaux cérébraux qui révèlent quand l’esprit est concentré sur une tâche ou erre sans but.

C’est la première fois que des preuves neurophysiologiques sont obtenues sur la façon dont le cerveau distingue différents schémas de pensée internes, ce qui permet de mieux comprendre la variété des pensées qui existent dans le domaine de la cognition humaine, explique l’auteur principal de l’étude, Robert Knight, dans une déclaration.

Les résultats de cette recherche, publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, suggèrent que déconnecter notre environnement externe et permettre à nos pensées internes de se déplacer librement et spontanément est une fonction cérébrale nécessaire qui peut favoriser la relaxation et la créativité, selon les chercheurs. .

De plus, les marqueurs EEG qui détectent le flux de nos pensées intérieures peuvent aider les chercheurs et les cliniciens à détecter certains schémas de pensée liés à un spectre d’attention et de troubles psychiatriques, avant même que les patients ne réalisent où leur esprit vagabonde. .

Pensées et créativité

Pensées et créativitéPour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont travaillé avec 39 volontaires qui ont fourni des informations de base sur les schémas de pensée, puis leur ont demandé d’effectuer une tâche cognitive simple.

La tâche consistait à contempler un écran d’ordinateur sur lequel apparaissait une série de flèches pointant dans différentes directions. Les volontaires devaient remarquer quelles flèches pointaient dans la même direction.

Pendant qu’ils effectuaient cette tâche, leur activité cérébrale était enregistrée par encéphalogramme (EEG) à l’aide d’électrodes réparties stratégiquement sur le cuir chevelu.

À la fin de la tâche, les chercheurs ont demandé aux volontaires quel degré d’intérêt et de concentration ils avaient consacré à l’identification des flèches, puis ont comparé ces impressions subjectives avec les données EEG.

Accord avec le cerveau

Accord avec le cerveauIls ont découvert que les comptes rendus des personnes sur leurs processus mentaux lors de l’exécution de la tâche correspondaient étroitement aux types d’ondes cérébrales enregistrées pour chacune d’entre elles.

Ils ont également observé qu’il existe différents marqueurs neuronaux robustes, certains lorsque notre attention n’est pas concentrée sur une tâche, et d’autres lorsque nos pensées errent d’un sujet à un autre.

Une augmentation des ondes cérébrales alpha a également été détectée dans le cortex préfrontal de deux douzaines de participants à l’étude alors que leurs pensées sautaient d’un sujet à l’autre, fournissant une signature électrophysiologique claire pour une pensée spontanée et sans restriction.

Ondes alpha

Les ondes alpha sont des ondes cérébrales relativement longues, avec une fréquence d’environ 9 à 14 cycles par seconde. Des recherches antérieures avaient établi que ces ondes sont associées à des états détendus et méditatifs. La nouvelle recherche renforce le lien entre les ondes alpha et les états d’esprit en liberté, selon les chercheurs.

Des signaux cérébraux plus faibles, connus sous le nom de P3, ont également été observés chez les volontaires à l’arrière du cerveau, offrant un autre marqueur neuronal lorsque les sujets ne prêtaient pas attention à la tâche en cours.

Connaître ces schémas d’ondes cérébrales et leur relation avec des états mentaux spécifiques implique finalement que, théoriquement, il est possible de détecter quels types de pensées occupent l’esprit d’une personne, sans avoir à se demander à quoi elle pense, concluent les chercheurs.

Image du haut : Peggy et Marco Lachmann-Anke sur Pixabay