Détecteur de CO compatible HomeKit annoncé par Netatmo

La société de maison intelligente Netatmo a annoncé un prochain détecteur de CO compatible HomeKit, rejoignant son détecteur de fumée et son moniteur de qualité de l’air intérieur existants. La société fabrique également une large gamme d’autres appareils intelligents pour la maison.

Le Détecteur Monoxyde de Carbone Netatmo Smart veille à votre sécurité jour et nuit. Il mesure, en temps réel, les niveaux de monoxyde de carbone, qui est un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel. Si votre logement est équipé d’appareils à combustion (chaudière, cheminée, cuisinière à gaz, etc.), le Détecteur de Monoxyde de Carbone Netatmo surveillera les particules de monoxyde de carbone émises par ces appareils…

Comme pour les détecteurs stupides, il y a une sirène intégrée puissante, mais le détecteur de monoxyde de carbone envoie également des notifications dans l’application.

La société française de maison intelligente Netatmo a dévoilé un produit surprise, son propre détecteur de monoxyde de carbone intelligent […] Heureusement, comme pour la plupart de leur gamme de produits, ce nouvel appareil est compatible avec Apple HomeKit, Google et Amazon Alexa n’étant pas mentionnés dans ce cas.

« Qu’est-ce que le monoxyde de carbone et pourquoi devrais-je m’en préoccuper ? », pourrait être la première question que certaines personnes se posent. Le monoxyde de carbone est responsable de nombreux décès à la maison, dont beaucoup pourraient être évités avec un équipement fonctionnant et entretenu correctement.

[Potential CO risks arise with] thermoplongeurs à gaz, fours à gaz et foyers à gaz. Une bonne ventilation, et bien sûr, les capteurs de CO sont également un bon moyen de vous faire savoir quand il y a un potentiel de monoxyde de carbone dans l’air que vous respirez […]

Le capteur présente un design mural, avec un simple bouton à l’avant et des icônes correspondant aux LED de couleur sur le dessus de l’appareil, qui est encerclé (… en carré ?) par une grille qui permet l’admission et l’échantillon du l’air ambiant, afin de détecter d’éventuelles traces de monoxyde de carbone.

La sirène intégrée est capable d’atteindre 85 dB, tandis que la batterie intégrée durera en moyenne jusqu’à 10 ans avant de devoir remplacer l’ensemble de l’unité. L’achat d’un nouvel appareil peut sembler étrange, mais c’est standard et recommandé pour les détecteurs de CO et de fumée, qu’ils soient stupides ou intelligents.