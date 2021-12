Détecteur de monoxyde de carbone Netatmo : il est très facile d’être calme à la maison

Avec une configuration et une configuration hyper simples et dix ans d’autonomie, ce gadget peut littéralement vous sauver la vie.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, invisible et non irritant qui peut être émis par des appareils à combustion mal installés ou dysfonctionnels, comme un foyer, une cuisinière à gaz ou une fournaise. Chaque année en Espagne, environ 100 personnes meurent d’une intoxication accidentelle au monoxyde de carbone.

La solution est aussi simple que d’installer un détecteur de monoxyde de carbone ; Le modèle que Neatmo vient de présenter, appelé le Détecteur Intelligent de Monoxyde de Carbone, est passé par le Gadget Lab.

Installation et configuration

Il suffit de régler l’élément qui sert à le fixer au mur ou au plafond, un module rond qui, une fois tourné, fait également office d’interrupteur. Ensuite, il est couplé au mobile à l’aide de l’application Home + Security et, après quelques étapes simples, vous n’avez rien d’autre à faire (il dispose également d’une application Web pour Mac et PC). Au total, 5 minutes mal comptées. Eh bien, vous devez effectuer une étape supplémentaire, en vérifiant que le système est actif et alerte ; Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur le bouton central de l’appareil et, s’il est actif et alerte, il émettra un bruit de sirène qui sera le même qu’il génère lorsqu’il détecte un niveau dangereux de monoxyde de carbone. Il est recommandé d’effectuer ce contrôle au moins une fois par an.

Dans tous les cas, le détecteur dispose d’une LED en façade qui s’allume toutes les minutes ; s’il est vert, tout est correct. À son tour, il dispose d’une fonctionnalité d’auto-test, qui contrôle l’état du capteur de monoxyde de carbone, la batterie et la connexion WiFi.

Fonctionnement

Comme on dit, ce détecteur Neatmo n’a pas besoin de plus d’attention que ce qui est décrit. Il mesure le taux de monoxyde de carbone en temps réel dans la pièce de la maison où il se trouve. Logiquement, l’entreprise encourage l’installation d’une unité dans chaque pièce. En cas de détection, il alerte les utilisateurs avec une alarme de 85 dB. Dans cette situation, ce que recommandent les spécialistes, c’est de quitter le domicile immédiatement et de prévenir les urgences. Que vous soyez à des milliers de kilomètres ou à moins, le détecteur Netatmo envoie une notification aux smartphones couplés.

Normes européennes

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Netatmo est régulé selon les normes européennes. Il possède le certificat CE (EN 50291) et le certificat NF, réservés aux produits garantissant les plus hauts standards de sécurité.

Durée de vie utile et autonomie de 10 ans

Les experts sur ces questions recommandent de remplacer tout détecteur de monoxyde de carbone après 10 ans, car son système d’identification des dangers se détériore avec le temps. Dans le cas particulier du modèle Netatmo, il a une durée de vie utile, en effet, de 10 ans, période pendant laquelle il n’est pas nécessaire de changer ou de recharger sa batterie intégrée. En effet, lorsqu’il atteint la fin de cette période, il envoie une notification au mobile pour l’en avertir.

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Netatmo Smart n’a pas de surcoûts, d’abonnements ou de centrale domotique pour gérer sa connectivité.

99,99 euros

www.netatmo.com