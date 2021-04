Détectez et supprimez gratuitement les logiciels malveillants dans Windows 10 avec cet outil Microsoft | La technologie

Microsoft vous propose des outils gratuits pour lutter contre les menaces sur votre PC. Si vous pensez que votre ordinateur est peut-être infecté, nous vous indiquerons comment utiliser l’un d’entre eux pour détecter et supprimer les logiciels malveillants dans Windows 10.

Il existe de nombreuses menaces sur Internet qui peuvent mettre votre ordinateur en danger, mais aujourd’hui, vous n’avez pas à dépenser d’argent pour protéger votre ordinateur. Microsoft propose des outils gratuits pour lutter contre les logiciels malveillants dans Windows 10. Parmi eux, Microsoft Defender se démarque, son antivirus gratuit pour Windows 10, bien qu’il ne soit pas le seul.

Il y a quelques jours, nous avons déjà expliqué le fonctionnement de Microsoft MRT ou MRST, l’outil de suppression de logiciels malveillants de la société Redmond, et aujourd’hui nous allons vous montrer comment cela fonctionne Microsoft Safety Exam (Microsoft Safety Scanner ou MSERT).

Security Scan a le même moteur et les mêmes définitions de menaces que Defender Antivirus, mais contrairement à Defender, il n’offre pas de protection en temps réel ou de mises à jour automatiques. Bien sûr, il est capable de analyser et supprimer les logiciels malveillants si vous pensez que votre antivirus ne fonctionne pas correctement.

Pour bénéficier des fonctions de cet outil, rendez-vous sur le site officiel de Microsoft et téléchargez la version appropriée à votre architecture Windows 10. Si vous n’êtes pas sûr de ce que c’est, vous pouvez le vérifier dans Paramètres> Système> À propos, dans la section Spécifications de le dispositif.

Ensuite, installez le programme en suivant les instructions de l’assistant, puis lancez-le pour analyser votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran suivante, vous pouvez effectuer trois types d’analyses:

Scan rapide, qui analyse la section la plus susceptible de contenir des virus, des logiciels espions ou d’autres programmes indésirables. Cela n’élimine pas les infections, et s’il les trouve, il vous demandera d’effectuer une analyse complète. Analyse complète, qui scanne l’ensemble du système pour les logiciels malveillants et la suppression des infections. Analyse personnalisée, qui effectue une analyse antivirus rapide et analyse l’emplacement du dossier que vous spécifiez.

Une fois que vous avez exécuté l’analyse, L’examen de sécurité Microsoft détectera les virus possibles et tentera d’annuler les modifications apportées par les menaces identifiées.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont des modèles bon marché avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Cet outil peut être utilisé pendant 10 jours après le téléchargement. Une fois qu’il expire, vous devrez télécharger une version mise à jour pour vous assurer que vous disposez des dernières définitions de virus. De plus, Microsoft se souvient qu’il ne remplace pas l’antivirus et vous recommande d’utiliser Defender pour Windows 10 afin que votre ordinateur soit toujours protégé.