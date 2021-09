Détectez si vous ronflez, comment et combien est la dernière fonction des montres connectées Fitbit | La technologie

in

Étant l’un des problèmes de sommeil les plus courants pour des millions de personnes, l’équipe Fitbit souhaite collecter et donner les informations nécessaires à ceux qui souhaitent contrôler leur respiration nocturne.

Le ronflement peut être un thème amusant et récurrent, mais pour certaines personnes, il peut entraîner de graves problèmes respiratoires, comme l’apnée du sommeil.

Malheureusement, ces problèmes liés à la respiration nocturne et au bruit ne sont pas possibles à reconnaître si nous n’avons personne autour pendant que nous dormons. Et c’est qu’aucun ronfleur ne sait qu’il ronfle par lui-même, mais il le sait car son colocataire l’a prévenu.

Ce problème est très courant et, en règle générale, le ronflement n’est pas dangereux du tout, compte tenu du fait qu’il existe différents degrés de ronflement et de dérivés respiratoires. Mais, comme tout, mieux vaut les contrôler pour la santé.

Et c’est là que Fitbit veut apparaître avec sa nouvelle fonctionnalité, qui permettra aux utilisateurs de leurs montres intelligentes de s’enregistrer la nuit et de comprendre comment ils ronflent. De cette façon, Même si vous habitez, vous ne saurez que si vous faites partie des bruyants.

Cette nouvelle fonctionnalité vient grâce à une mise à jour logicielle pour vos montres connectées Fitbit Sense et Fitbit Versa 3, qui C’est ce qu’on appelle un détecteur de ronflement et de bruit. Qu’après plusieurs mois de développement, les utilisateurs le reçoivent déjà.

Comme le nom le suggère, la fonction permet aux utilisateurs de surveiller le ronflement et d’autres niveaux de bruit pendant le sommeil. La nouvelle fonctionnalité utilise le microphone intégré de Fitbit pour mesurer et collecter des informations sur le bruit environnant.

Pour le tester, ouvrez l’application Fitbit sur votre téléphone et accédez aux paramètres de veille. Là, vous verrez une carte Vérifier le ronflement et lorsque vous cliquez sur Plus d’informations, il vous guidera à travers les paramètres. Bien entendu, il convient de noter que la fonction il n’est disponible que pour les abonnés à Fitbit Premium.

Une fois endormi le microphone de votre Fitbit commencera à collecter des échantillons d’enregistrement toutes les quelques secondes. Ces enregistrements seront utilisés pour rechercher les intensité sonore (bruit ambiant) et le ronflement des activités spécifiques et vous donne un rapport lorsque vous vous réveillez le matin.

C’est sans aucun doute un ajout de plus à un secteur qui améliore ses performances d’année en année. Les montres et bracelets intelligents ont vu comment, en une décennie, ils sont passés de simples accessoires à des articles hautement recommandés pour ceux qui se soucient de leur santé.