Détection automatisée des maladies : détection des maladies de la pomme de terre à l’aide de l’intelligence artificielle

Des scientifiques de l’Institut indien de technologie (IIT) Mandi ont développé un modèle informatique pour la détection automatisée des maladies dans les cultures de pommes de terre à l’aide de photographies des feuilles. La recherche dirigée par Srikant Srinivasan, professeur agrégé, École d’informatique et de génie électrique, IIT Mandi, en collaboration avec le Central Potato Research Institute, Shimla, utilise des techniques d’intelligence artificielle (IA) pour mettre en évidence les parties malades de la feuille.

Les pommes de terre, dans l’histoire du monde, ont été la cause de la grande famine mondiale du milieu du XIXe siècle qui a tué plus d’un million de personnes en Irlande et a sonné le glas de la langue irlandaise. La raison? La brûlure de la pomme de terre, une maladie courante de la pomme de terre, qui commence par des lésions vert clair inégales près de l’extrémité et des bords de la feuille, puis se propage en grandes plaques nécrotiques brunes à noir violacé qui finissent par conduire à la pourriture de la plante. S’il n’est pas détecté et contrôlé, le mildiou peut détruire toute la récolte en une semaine.

« En Inde, comme dans la plupart des pays en développement, la détection et l’identification du mildiou sont effectuées manuellement par un personnel qualifié qui inspecte le terrain et inspecte visuellement le feuillage des pommes de terre », a expliqué Srinivasan. Ce processus, comme prévu, est fastidieux et souvent peu pratique, surtout pour les régions éloignées, car il nécessite la présence d’un spécialiste de l’horticulture.

“La détection automatisée des maladies peut aider à cet égard et étant donné la prolifération des téléphones portables à travers le pays, le smartphone pourrait être un outil utile à cet égard”, a déclaré Joe Johnson, chercheur à l’IIT Mandi, tout en soulignant l’utilisation pratique de ses recherches. Les caméras HD avancées, la meilleure puissance de calcul et les voies de communication offertes par les smartphones offrent une plate-forme prometteuse pour la détection automatisée des maladies dans les cultures, ce qui peut faire gagner du temps et aider à la gestion rapide des maladies, en cas d’épidémie.

L’outil informatique développé par les scientifiques de l’IIT Mandi peut détecter la brûlure dans les images de feuilles de pomme de terre. Le modèle est construit à l’aide d’un outil d’IA appelé architecture de réseau de neurones convolutifs basée sur la région de masque et peut mettre en évidence avec précision les parties malades de la feuille au milieu d’un fond complexe de matière végétale et de sol.

Afin de développer un modèle robuste, des données sur les feuilles saines et malades ont été collectées dans des champs du Pendjab, de l’UP et de l’Himachal Pradesh. Il était important que le modèle développé soit transférable à travers le pays. “Le modèle est affiné à mesure que de plus en plus d’États sont couverts”, a ajouté Srinivasan et a souligné qu’il serait déployé dans le cadre de l’application FarmerZone qui sera disponible gratuitement pour les producteurs de pommes de terre.

