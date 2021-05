Détection des messages Sketchy Tinder par IA en cours de déploiement

Tinder doit commencer à déployer une fonctionnalité conçue pour détecter les messages Tinder fragmentaires avant leur envoi. On demandera aux auteurs de messages inappropriés s’ils veulent vraiment envoyer – et, étonnamment, cette approche douce semble fonctionner …

L’entreprise a fait l’annonce aujourd’hui.

Tinder est en cours de déploiement Êtes-vous sûr? (AYS?), Une fonctionnalité unique en son genre dans l’espace de rencontre qui réduit le harcèlement dans l’application [which] sert d’avertissement en temps réel pour réfléchir à deux fois à leur ligne d’ouverture. Il utilise l’IA pour détecter un langage nuisible et intervient de manière proactive pour avertir l’expéditeur que son message peut être offensant, en lui demandant de faire une pause avant d’appuyer sur envoyer. L’IA a été construite sur la base de ce que les membres ont rapporté dans le passé, et elle continuera d’évoluer et de s’améliorer au fil du temps. AYS? rejoint la suite d’outils de réduction des risques que Tinder a déjà en place, y compris Est-ce que cela vous dérange?, qui fournit un soutien proactif aux membres lorsqu’un langage dangereux est détecté dans un message qu’ils ont reçu, qui ont tous contribué à plus de correspondances et de conversations plus longues pendant la l’année la plus chargée de l’application à ce jour.

Je ne sais pas pourquoi cela aurait besoin de l’IA; vous auriez pensé qu’une simple correspondance de mots-clés suffirait à détecter les messages les plus offensants et inappropriés, d’autant plus que leurs auteurs n’ont pas tendance à être connus pour leur créativité ou leur flair littéraire. Mais je dois avouer que j’aime l’idée d’utiliser l’intelligence artificielle pour détecter les messages envoyés par des personnes dépourvues de réalité.

On aurait pu penser que quiconque assez grossier pour envoyer un message haineux ne serait pas découragé par un simple message «Êtes-vous sûr?», Mais Tinder dit qu’ils le sont.

Les premiers résultats montrent que les fonctionnalités de réduction des risques de Tinder créent un meilleur environnement pour tous. Les membres qui ont vu l’AYS? étaient moins susceptibles d’être signalés pour des messages inappropriés au cours du mois suivant, ce qui indique AYS? change le comportement à long terme, pas seulement le comportement dans une conversation […] Les premiers résultats de ces fonctionnalités nous montrent qu’une intervention faite de la bonne manière peut être vraiment significative pour changer les comportements et bâtir une communauté où chacun a le sentiment de pouvoir être lui-même.

Peut-être que les idiots se rendent compte que même si une application lève un sourcil, il est temps de trouver quelque chose de plus productif à faire avec leur temps.

Cette décision a été saluée par RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network).

«En exprimant leurs attentes en matière de communication respectueuse et en laissant les utilisateurs faire une pause pour repenser un message qui pourrait offenser, Tinder engage sa communauté à créer une plate-forme plus sûre. Et en offrant aux utilisateurs un moyen facile de signaler les messages de harcèlement, ce nouvel outil aidera Tinder à identifier – et à prendre des mesures contre – les utilisateurs qui ne veulent pas agir de manière responsable », a déclaré Scott Berkowitz, président de RAINN. «Nous sommes ravis des premiers résultats de ces nouveaux outils et nous attendons avec impatience leur déploiement à tous les utilisateurs de Tinder.»

Tinder travaille depuis un certain temps à tester une gamme d’outils destinés à faire de l’application un lieu plus accueillant pour les femmes. En 2018, il a essayé une option pour les femmes qui garantissait qu’elles seules pouvaient établir le contact initial, et l’année dernière, il a introduit la vérification Tinder et une fonction de bouton de panique.

