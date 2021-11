Détective Di: The Silk Rose Murders amène bientôt un autre grand détective à changer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le Switch a pas mal de bons jeux pointer-cliquer où des énigmes délicates et une narration intrigante peuvent nous attirer. Un autre du genre qui fera bientôt ses débuts sur l’eShop est Détective Di : Les meurtres de la rose de soie, qui devrait arriver en décembre.

Développé par Nupixo Games Il est sorti il ​​y a plus de deux ans sur Steam et a été bien reçu, avec divers avis d’utilisateurs faisant l’éloge de sa narration, de sa bande-son et de ses énigmes. Sa version Switch (avec d’autres consoles) est gérée par RedDeerGames.

L’aspect central du jeu vous fait jouer le rôle du «détective le plus célèbre de la Chine ancienne» essayant de résoudre des meurtres en série. Vous trouverez ci-dessous une partie du texte de présentation des relations publiques.

Enquêtez sur les scènes de crime en parlant à des témoins en utilisant les options de dialogue disponibles. Trouvez des preuves et des éléments pertinents pour l’enquête. Tirer les bonnes conclusions en remplissant le tableau des déductions pour recréer avec précision les événements passés.

L’histoire remarquable est montrée avec un magnifique pixel art rendant hommage à la vieille école de graphisme mais avec une toute nouvelle touche unique.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: – Scénario captivant

– Contexte et atmosphère de la culture et de l’histoire de la Chine ancienne

– Des énigmes difficiles à résoudre et des options de dialogue à choisir

– Pixel art expressif et unique, graphique 2D

– Bande originale de 13 pistes

Nous pensons que cela semble plutôt prometteur – faites-nous savoir si cela est sur votre radar pour décembre.