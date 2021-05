Détective Pikachu 2? Le juge Smith fait des réflexions brusques sur le retour à Pokemon

Bien que les jeux vidéo soient toujours une source d’inspiration populaire pour le grand écran, ils rencontrent rarement un succès généralisé. Une exception récente à cette règle était le détective Pikachu, qui a donné vie au monde de Pokémon et est devenu le film le plus rentable jamais basé sur un jeu vidéo. Un tel succès signifiait que ce n’était pas un choc quand il y avait des rapports qu’une suite était en développement, mais cela fait maintenant deux ans depuis ce rapport, et fondamentalement rien n’en est sorti. Nous ne savons pas vraiment quel est l’état du détective Pikachu 2, mais si le film se produit un jour, la star Justice Smith est prête à revenir, même s’il ne s’y attend pas.