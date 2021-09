Détendez-vous avec ces fonds d’écran iPhone inspirés de la nouvelle application Mindfulness de watchOS 8

in

La semaine prochaine, Apple publiera probablement watchOS 8 au public après son événement de septembre. L’une des nouvelles fonctionnalités principales de la mise à jour est la magnifique application Mindfulness. L’application Mindfulness de watchOS 8 propose une animation psychédélique destinée à vous aider à vous calmer lorsque vous êtes stressé. Nous avons rassemblé des fonds d’écran pour votre iPhone inspirés des animations de l’application Mindfulness et vous pouvez les télécharger ici.

L’application Mindfulness comprend une série d’animations qui utilisent principalement du vert et du bleu qui se déforment sur l’écran de votre montre pendant que vous vous détendez. Nous avons pris cette conception et l’avons optimisée afin que vous puissiez choisir une couleur qui correspond à votre style et à vos goûts personnels.

Il existe trois conceptions distinctes, toutes basées sur des images de l’aperçu watchOS 8 d’Apple. Vous pouvez voir tous les fonds d’écran dans la galerie ci-dessous ou vous rendre sur le lien Google Drive ci-dessus pour les télécharger pour votre appareil. Pour le moment, il n’existe que des versions compatibles avec l’iPhone.

La nouvelle application Mindfulness de watchOS 8 inclut également la fonctionnalité de respiration précédemment disponible. Il rejoint les nouveaux exercices de « réflexion » qui montrent ces animations fraîches et funky. Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle Mindfulness dans notre guide utile ici.

