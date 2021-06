Détenez-vous trop de fonds dans votre portefeuille de fonds communs de placement?

Lorsqu’il s’agit de fonds d’actions, les investisseurs n’ont que l’embarras du choix. Avec des fonds à grande, moyenne, multi-capitalisation et à petite capitalisation parmi lesquels choisir, le choix peut être écrasant.

À l’heure actuelle, les fonds communs de placement se sont imposés comme la classe d’actifs de prédilection pour créer de la richesse pour divers objectifs de vie. En vous aidant à diversifier votre portefeuille, ils vous aident à atteindre facilement divers objectifs à court et à long terme.

Cependant, les investisseurs ne parviennent souvent pas à obtenir les rendements souhaités de leurs investissements en fonds communs de placement, et l’une des raisons en est la détention d’un trop grand nombre de fonds.

Le problème de l’abondance

Il est très courant que les investisseurs détiennent plusieurs fonds de types similaires dans leurs portefeuilles. Ils le font dans un souci de diversification, croyant que cela réduira le risque et améliorera les rendements. Cependant, le plus souvent, c’est le contraire qui se produit.

Lorsque vous détenez trop de fonds de nature similaire avec des fondamentaux de base restant les mêmes, cela dilue les rendements. Les pertes et les gains sont annulés. Les bénéfices des programmes très performants sont compromis par les pertes des programmes peu performants.

De plus, chaque fonds d’actions que vous possédez investit dans au moins 50 à 60 actions. Si vous détenez 8 à 10 fonds d’actions, vous investissez dans 400 à 600 actions voire plus. Dans un tel scénario, votre portefeuille, en réalité, agirait comme un fonds tracker. Il est difficile de générer de l’alpha si vous finissez par posséder l’intégralité du marché.

Si vous le souhaitez, il vaut mieux investir dans un fonds indiciel. Vous pouvez non seulement économiser sur les coûts, mais aussi surmonter les chocs liés à la sous-performance de votre fonds.

Difficile à surveiller

Il y a un autre problème lorsque vous finissez par détenir trop de fonds dans votre portefeuille. Lorsque vous le faites, il devient gonflé et difficile à surveiller. Cela prend plus de temps que nécessaire et vous n’êtes peut-être pas très enclin à revoir votre portefeuille, même une fois par an.

Si vous n’êtes pas sûr de la performance de chaque composant, il y a des chances que les sous-performants chroniques échappent au filet de contrôle et réduisent les rendements.

La façon de le faire

Alors, quelle est la bonne approche pour diversifier sans détenir trop de fonds dans votre portefeuille ? Vous devez vous concentrer sur le bon fonds dans la bonne proportion. En parallèle, vous devez régulièrement rééquilibrer votre portefeuille pour identifier les retardataires et les éliminer.

La bonne allocation d’actifs vous empêcherait non seulement d’aller trop loin, mais empêcherait également les gains de s’éroder en cas de chute des marchés. Par exemple, lors du carnage du marché en mars 2020, lorsque les fonds d’actions se sont flétris sous des ventes massives, les portefeuilles exposés à l’or et à la dette sont restés résilients.

Le nombre de fonds à détenir

Alors, combien de fonds devriez-vous détenir dans votre portefeuille ? Lorsqu’il s’agit de fonds d’actions, les investisseurs n’ont que l’embarras du choix. Avec des fonds à grande, moyenne, multi-capitalisation et à petite capitalisation parmi lesquels choisir, le choix peut être écrasant.

Cependant, à tout moment, trois ou quatre fonds devraient faire le travail pour vous. Quelques fonds à capitalisation multiple, ainsi qu’un fonds à grande et moyenne capitalisation, devraient faire le travail pour vous. Si vous avez un appétit pour le risque élevé, vous pouvez choisir un fonds à petite capitalisation. Ne vous étirez pas davantage.

Assurez-vous également que les fonds que vous choisissez ne finissent pas par détenir les mêmes actions, car le chevauchement ne servira à rien. Dans le cas des fonds de dette, les fonds liquides devraient faire partie de votre portefeuille pour constituer un corpus d’urgence.

En résumé

Comme il est évident, en limitant le nombre de fonds dans votre portefeuille, vous réalisez une diversification et vous assurez des rendements optimaux. Quelle que soit la taille, trois à quatre fonds suffisent pour constituer un portefeuille bien équilibré et enrichir vos richesses.

Pour éviter les chevauchements, analysez minutieusement les portefeuilles des fonds. Examinez de près la composition des fonds et utilisez des outils en ligne pour déterminer l’étendue du chevauchement.

(Par Rahul Jain, vice-président exécutif et chef, Edelweiss Personal Wealth)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.