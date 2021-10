Détenir les actions MSFT car elles prouvent leur valeur avec des rachats et des gains de sécurité

Parfois, une entreprise existe depuis si longtemps que les gens ont tendance à la tenir pour acquise. Cela peut être le cas avec Microsoft (NASDAQ :MSFT), car l’action MSFT est le pilier des investisseurs depuis des générations.

Ce que nous pourrions oublier, c’est que Microsoft a commencé comme un innovateur technologique et que la société repousse toujours les limites aujourd’hui. En outre, la société est également connue pour être très bonne envers ses actionnaires fidèles et à long terme.

Comme nous le verrons, l’action MSFT a perdu une partie de sa valeur au cours de la deuxième moitié de septembre. Cependant, cela ne signifie pas que Microsoft est en difficulté ou qu’il est temps de vider vos actions.

De plus, à une époque où les cyberattaques sont de plus en plus courantes et sophistiquées, Microsoft continue de démontrer sa réactivité et sa fiabilité.

MSFT Stock en un coup d’œil

Qu’il suffise de dire que malgré le hoquet occasionnel, l’action MSFT a régulièrement augmenté en 2021 jusqu’à présent.

Nous parlons d’une montée constante de moins de 220 $ à 300 $ en seulement neuf mois. Cependant, en août et septembre, 300 $ s’est avéré être un niveau de résistance frustrant.

Bien sûr, 300 $ ne sera qu’un lointain souvenir à un moment donné. Septembre a fourni quelques turbulences pour les actionnaires, mais cela était emblématique d’une liquidation plus large en bourse. La baisse du cours de son action n’était pas vraiment la faute de Microsoft.

Après s’être redressée pendant une grande partie de l’année, l’action MSFT peut sembler trop chère pour certaines personnes. Mais ce n’est pas forcément le cas du tout.

Considérez ceci : le ratio cours/bénéfices sur 12 mois de Microsoft est de 36,38x. Pour une entreprise technologique en 2021, ce n’est pas excessif.

Les actions MSFT ont également quelque chose à offrir aux collecteurs de dividendes qui aiment tirer parti de la magie de la capitalisation. Nous allons donc discuter des détails de cela maintenant, ainsi que d’autres raisons de rester avec Microsoft.

Dividendes et rachats

Il n’y a pas si longtemps, Microsoft révélait deux évolutions qui devraient ravir les investisseurs de l’entreprise.

La première nouvelle est que le conseil d’administration de Microsoft a déclaré un dividende trimestriel de 62 cents par action. Cela reflète une augmentation de 11 % par rapport au dividende du trimestre précédent.

L’augmentation des versements de dividendes d’une entreprise est généralement un bon signe. Cela signifie que l’entreprise est probablement dans une situation financière solide et respecte ses actionnaires.

En outre, le conseil d’administration de Microsoft a approuvé un nouveau programme de rachat d’actions autorisant jusqu’à 60 milliards de dollars de rachats d’actions.

Ce programme de rachat d’actions n’a pas de date d’expiration. Les investisseurs peuvent interpréter ce programme comme une indication de la confiance de Microsoft dans sa propre entreprise.

Après tout, les entreprises n’achètent généralement pas leurs propres actions si la direction et les autres initiés sont vraiment inquiets.

Microsoft déjoue l’attaque

Si vous êtes d’humeur pour quelque chose de dramatique et de geek en même temps, alors jetez-y un œil.

Tout récemment, Microsoft a déjoué efficacement une cyberattaque massive. En fait, il s’agirait de l’une des plus grandes attaques par déni de service distribué (DDoS) jamais enregistrées.

Il s’agissait d’une attaque DDoS de 2,4 térabits par seconde (TBPS) qui ciblait un client Microsoft Azure en Europe. Étonnamment, les attaques contre ses clients de services cloud en août étaient 140 % plus élevées que les événements précédemment détectés sur Azure.

Selon Microsoft, l’attaque a duré plus de 10 minutes. Amir Dahan, responsable de programme senior pour l’équipe de mise en réseau Azure de Microsoft, a fourni plus de détails :

« Le trafic d’attaque provenait d’environ 70 000 sources et de plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, tels que la Malaisie, le Vietnam, Taïwan, le Japon et la Chine, ainsi que des États-Unis. »

Cela témoigne de la force des protocoles de protection d’Azure et de la capacité de Microsoft à protéger ses clients.

Les plats à emporter sur MSFT Stock

Après avoir lu comment Microsoft a tenu les attaquants à distance, personne ne devrait prendre ce géant de la technologie pour acquis maintenant. En outre, Microsoft continue d’apporter de la valeur à ses investisseurs par le biais de versements de dividendes.

En plus de tout cela, la société est suffisamment confiante et bien capitalisée pour lancer un nouveau programme de rachat d’actions. Ce sont toutes de bonnes raisons, au cas où vous en auriez besoin, de conserver vos actions MSFT pendant très longtemps.

