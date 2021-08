Détenir trop de fonds communs de placement? Désencombrez votre portefeuille – Voici comment

in

Vous pouvez également utiliser les calculateurs SIP en ligne pour connaître la contribution mensuelle requise pour chaque type d’objectif financier.

L’épargne et l’investissement, notamment dans les fonds communs de placement, ont considérablement augmenté au cours des dernières années. Cependant, avec un manque d’expérience et de connaissances financières et sans connaître le bon endroit où investir, la plupart des gens continuent d’empiler des régimes inutiles dans leurs portefeuilles.

Avoir trop de programmes pourrait également rendre difficile le suivi du portefeuille des investisseurs et pourrait également diluer les rendements globaux du portefeuille.

Sans conseils et connaissances appropriés, le fait d’avoir plusieurs programmes pourrait également conduire à des fonds sous-performants, à une mauvaise répartition des actifs, ainsi qu’à des investissements en double.

Voici comment vous pourriez nettoyer votre portefeuille encombré :

Fixez vos objectifs financiers

Commencez par lister chacun de vos investissements avec un objectif après avoir pris en compte leur horizon temporel et l’inflation. Les objectifs financiers peuvent inclure l’acompte requis pour l’achat d’une maison ou d’une voiture ou le démarrage d’une entreprise, les études supérieures ou le mariage d’un enfant, les dépenses après la retraite, etc.

Vous pouvez également utiliser les calculateurs SIP en ligne pour connaître la contribution mensuelle requise pour chaque type d’objectif financier.

Stratégie d’allocation d’actifs

Les investissements doivent être en phase avec l’appétit pour le risque et l’horizon temporel. Pour ce faire, il faut avoir une stratégie d’allocation d’actifs – dans laquelle ses investissements sont répartis entre différentes classes d’actifs en fonction de leur horizon temporel et de leur appétit pour le risque.

Par exemple, avec des objectifs financiers de plus de 5 ans, les investissements en actions doivent être envisagés, car ils ont le potentiel de surperformer l’inflation et d’autres classes d’actifs à long terme, mais doivent être évités à court terme, car ils sont volatils dans la nature. À court terme, selon les experts, les fonds communs de placement de dette pourraient être envisagés par des investisseurs peu risqués pour des objectifs financiers échéant dans les 3 ans, car ils offrent une certitude de revenu et une protection du capital plus élevées que les actions.

Sortez les fonds sous-performants

Parfois, des fonds bien pensés peuvent également systématiquement sous-performer leurs indices de référence et leurs pairs. Les experts du secteur affirment que les fonds communs de placement qui ont bien performé dans le passé peuvent également sous-performer pendant longtemps. Par conséquent, recherchez des fonds sous-performants et comparez leurs performances avec celles de leurs pairs. Débarrassez-vous des fonds qui ont constamment sous-performé leurs indices de référence au cours des 2-3 dernières années.

Restructurer votre portefeuille

Une fois que vous avez une idée claire de vos objectifs financiers, définissez une stratégie de répartition de l’actif, essayez de restructurer votre portefeuille. Les experts disent qu’il devrait y avoir des fonds dans le portefeuille d’un investisseur qui correspondent à sa stratégie d’allocation d’actifs et à ses objectifs financiers. Cela dit, évitez l’erreur de sur-diversification de votre portefeuille lors de la restructuration, car cela compliquerait le suivi des fonds.

Réviser à intervalles réguliers

Au moins une fois par an, vous devez revoir votre portefeuille. De cette façon, vous pourrez rééquilibrer vos investissements en fonction de votre appétit pour le risque, vos objectifs financiers, d’autres facteurs macro-économiques, etc. et maintenir vos investissements en ligne avec vos objectifs financiers.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.