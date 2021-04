Déterminé à aider l’Inde en cas de besoin, déclare le président américain Jo Biden

Le président passait son week-end chez lui au Delaware, mais on pense qu’il suit les développements en Inde. (Image AP)

Le président américain Joe Biden et le vice-président Kamala Harris ont assuré l’Inde et son peuple de fournir toute l’assistance, y compris l’envoi de toute urgence des fournitures et équipements médicaux nécessaires pour sauver des vies, pour aider le pays à lutter contre la crise mortelle des coronavirus.

«Tout comme l’Inde a envoyé une aide aux États-Unis alors que nos hôpitaux étaient sous tension au début de la pandémie, nous sommes déterminés à aider l’Inde en cas de besoin», a déclaré Biden dans un tweet. Le président passait son week-end chez lui au Delaware, mais on pense qu’il suit les développements en Inde.

«Les États-Unis travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement indien pour déployer rapidement un soutien et des fournitures supplémentaires pendant une épidémie alarmante de COVID-19. Alors que nous fournissons de l’aide, nous prions pour le peuple indien, y compris ses courageux travailleurs de la santé », a déclaré Harris dans un tweet.

Les tweets de Biden et Harris sont les premières réactions des plus hauts dirigeants américains après la récente flambée de pandémie mortelle de COVID19 en Inde. Les deux ont été critiqués par des amis de l’Inde aux États-Unis, y compris certains de leurs propres chefs de parti, pour leur lenteur à répondre à l’aide américaine à leur allié naturel.

La secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman a déclaré qu’elle était en contact étroit avec le secrétaire d’État aux Affaires étrangères Harshvardhan Shringla et l’ambassadeur de l’Inde auprès des États-Unis, Taranjit Singh Sandhu, ces derniers jours sur la question. «Le peuple américain est solidaire de nos amis en Inde en ces temps difficiles. Nous fournissons rapidement des produits thérapeutiques, des ventilateurs, des EPI, des matières premières pour les vaccins, etc. », a déclaré Sherman.

Plus tôt dimanche, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est entretenu avec son homologue indien Ajit Doval au cours duquel la Maison Blanche a annoncé qu’elle enverrait de toute urgence du matériel médical et du matériel pour sauver des vies en Inde. La communauté indo-américaine, qui avait jusqu’à présent critiqué l’administration Biden, s’est félicitée de cette décision. «C’est formidable de voir notre partenariat entre les États-Unis et l’Inde à l’œuvre à ce moment critique», a déclaré Indiaspora après le tweet de Biden.

«Bons premiers pas», a déclaré le groupeur démocrate indo-américain Shekar Narasimhan après que Sullivan eut annoncé les détails de l’aide à l’Inde. Dans un tweet, il l’a décrit comme «déplacer l’aiguille». «Je compte également sur les actions privées et sur les entreprises pour faire la différence. Beaucoup ont un gros intérêt en Inde et il n’y a pas que les Indiens américains », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur de l’Inde auprès des États-Unis, Sandhu, a remercié le secrétaire d’État américain Tony Blinken et Sullivan pour leur réponse rapide. «Merci Sullivan pour votre contact et votre soutien. Nous lutterons contre la pandémie mondiale grâce à notre action collective! » dit-il dans un tweet.

«Merci Secrétaire Blinken pour votre solidarité et votre soutien. Ensemble, nous lutterons contre la pandémie mondiale! » Sandhu a déclaré dans un autre tweet. Le membre du Congrès indo-américain Ro Khanna, vice-président du caucus du Congrès indien et membre du Comité des services armés de la Chambre, a applaudi l’administration Biden.

«La coopération internationale et l’aide humanitaire sont les caractéristiques d’une politique étrangère véritablement progressiste. Face au nombre apocalyptique de cas de COVID-19 et de nouvelles variantes qui explosent en Inde, je salue la décision de l’administration Biden de faire passer les gens au-dessus des profits et de fournir des équipements de protection individuelle (EPI) supplémentaires, de l’oxygène et d’autres fournitures médicales en Inde », Khanna mentionné.

«Je suis également heureux de voir le déploiement de matières premières pour l’Inde pour produire plus de vaccins et le travail de l’USAID avec les CDC pour accélérer la mobilisation des ressources d’urgence pour l’Inde par le biais du Fonds mondial. Cela doit être fait avec la plus grande rapidité et urgence. » il a dit.

Khanna a déclaré que l’administration Biden pouvait encore faire plus, comme donner à l’Inde “ notre stock ” de vaccins AstraZeneca qui ne seront pas utilisés aux États-Unis et qui se sont déjà ouverts au Mexique et au Canada. «Et nous devrions aider la diaspora indienne en Amérique à aider les hôpitaux en Inde.»

Khanna a déclaré que l’administration devrait également demander à Pfizer et Moderna de fournir une dispense de propriété intellectuelle pendant six mois à un an alors que l’Inde est aux prises avec la crise du COVID-19. Il leur achètera une quantité démesurée de goodwill sur l’un des plus grands marchés émergents, a-t-il ajouté.

«La Maison Blanche devrait également convoquer des chefs d’entreprise indiens pour expliquer pourquoi cela est dans l’intérêt stratégique à long terme de ces entreprises. De nombreux chefs d’entreprise indo-américains tels que Vinod Khosla sont heureux de leur expliquer pourquoi il s’agit d’une bonne décision commerciale. M. Khosla s’est engagé à aider financièrement tous les hôpitaux en Inde qui ont besoin de fournitures et s’entretiendra également avec les dirigeants du Caucus indien pour discuter de ce qui peut être fait d’autre pour aider », a déclaré Khanna.

Dans un communiqué, Khanna a déclaré qu’il était impatient de rejoindre la direction du caucus indien lors d’un appel avec l’ambassadeur indien aux États-Unis Taranjit Singh Sandhu pour discuter des mesures supplémentaires que les États-Unis peuvent prendre pour aider l’Inde pendant cette «période incroyablement difficile».

«C’est une période très difficile pour le peuple indien et souligne la menace continue du COVID-19. Ces nouvelles souches du virus sont extrêmement alarmantes et pourraient constituer une menace ici en Amérique et dans le monde entier si nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons pour contenir le virus et ses nouvelles variantes », a-t-il déclaré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.