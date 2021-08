Déterminer ce que les travailleurs veulent vraiment est la clé pour résoudre la pénurie de main-d’œuvre – WWD

Alors que les détaillants de mode, les fabricants et les distributeurs luttent non seulement pour embaucher des employés mais aussi pour les retenir, certaines entreprises proposent des solutions rapides comme des primes à la signature et des augmentations de salaire horaire.

Le département américain du Travail a indiqué que les salaires ont augmenté de 3,5 pour cent dans le secteur privé pour l’année qui s’est terminée en juin. Cette hausse a marqué le plus grand bond en plus de 14 ans et la volonté de certaines entreprises d’adopter de nouvelles stratégies. Under Armour a récemment augmenté son salaire horaire pour les employés de la vente au détail et de la distribution aux États-Unis et au Canada à 15 $ l’heure, tandis que CVS Health n’exige plus que les candidats aient un diplôme d’études secondaires.

Alors que le taux de chômage national du mois dernier pesait 5,4%, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, plusieurs États étaient considérablement plus raides. Le Nevada, par exemple, était à 7,7 pour cent et la Californie, New York et le Nouveau-Mexique ont tous atteint 7,6 pour cent. En outre, environ 6,5 millions de personnes ne faisaient pas partie de la population active mais voulaient un emploi. Malgré ces chiffres, les entreprises de nombreux secteurs se bousculent pour recruter.

L’éducation est l’un des moyens que certains grands employeurs proposent d’attirer plus de travailleurs. Le mois dernier, Walmart a dévoilé un plan à ses 1,5 million d’employés à temps partiel et à temps plein proposant de payer tous leurs frais de scolarité et leurs livres.

Matthijs Crietee, secrétaire général adjoint de la Fédération internationale du vêtement, a expliqué à quel point la collaboration avec les écoles fait partie intégrante de l’avenir de l’industrie. « La force de l’industrie dépend des gens. C’est pourquoi l’éducation est l’un des principaux piliers sur lesquels une organisation comme l’IAF se penche toujours. Et la collaboration entre l’industrie et l’éducation est vraiment importante. Les éducateurs doivent comprendre ce dont l’industrie a besoin et l’industrie doit comprendre ce que les éducateurs peuvent faire, quelles sont leurs idées et comment ils peuvent travailler ensemble pour attirer les talents et s’assurer que les personnes formées quittent maintenant les écoles avec les bonnes compétences et connaissances depuis quatre ans.

Alors que certains analystes et économistes ont spéculé sur l’impact des mesures de relance fédérales, des prestations d’assurance-chômage prolongées et des crédits d’impôt pour enfants sur les décisions des gens de retourner au travail ou de chercher un nouvel emploi, d’autres facteurs sont en jeu. Les inquiétudes concernant l’enseignement à distance, le risque de contracter la variante Delta et le coût de la garde d’enfants sont des facteurs pris en compte par de nombreuses personnes qui réfléchissent à l’opportunité de retourner sur le marché du travail.

Adam Lukoskie, vice-président de la National Retail Federation’s Foundation, a déclaré que l’industrie “fait beaucoup” pour remédier à la pénurie en évaluant les salaires, en programmant et en offrant davantage de salons de l’emploi virtuels pour les associés horaires des magasins et les rôles d’entreprise. Grâce à son programme Rise Up, l’organisation travaille avec plus de 1 200 programmes de formation pour les écoles secondaires, les collèges communautaires, Goodwill, Boys & Girls Club of America et d’autres organisations. « Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les gens sachent quels emplois nous avons et ce que les emplois exigent actuellement. Certains ont une vision dépassée de ce qu’est un travail de vente au détail ou de son salaire ou de son salaire horaire. Nous déployons également une formation en logistique d’entrepôt le mois prochain, étant donné l’explosion de nouveaux emplois dans cette partie de notre industrie », a-t-il déclaré.

Au cours des dernières années, les diplômes ont été approuvés dans différents États dans le cadre de leurs programmes d’enseignement technique, comme en Arizona et en Louisiane. Grâce à un partenariat, le Boys & Girls Club of America intégrera ses fondamentaux de l’industrie de la vente au détail dans une plate-forme qu’il utilisera avec les membres du club. Cinq clubs aux États-Unis participent au programme pilote, qui implique la participation de détaillants sélectionnés pour donner vie à ce programme, a déclaré Lukoskie. Il sera présenté à d’autres clubs plus tard.

Dans l’ensemble, il est encouragé de voir que les gens continuent de chercher du travail, que les entreprises deviennent plus créatives en matière de recrutement et simplifient les processus de candidature et les accélèrent pour les demandeurs d’emploi. « Pas seulement les détaillants, mais tout le monde est obligé de communiquer de manière plus concise et plus rapide. En réponse à cela, les demandeurs d’emploi sont réellement à la recherche.

Répondant au besoin d’agilité au cours de l’année à venir, Lukoskie a déclaré : « Tout le monde essaie simplement de s’habituer à l’imprévisibilité. Vous pensez une chose et deux semaines plus tard, c’est reparti, que ce soit lié à la pandémie, à la réglementation ou à l’économie… mais nous constatons que cela oblige les industries, pas seulement la vente au détail, à aller plus vite. Ce qui aurait pu être une décision qui a pris 12 mois pour être déployée, dans certains cas, est maintenant déployée dans deux à quatre semaines », a-t-il déclaré.

Quant à savoir si certaines des manières dont les différents détaillants gèrent la pénurie de main-d’œuvre pourraient conduire à une plus grande automatisation et potentiellement à moins d’emplois à terme, Lukoskie a mentionné que l’introduction de nouvelles technologies dans certains magasins nécessite toujours de la main-d’œuvre. « Parfois, ça a l’air un peu différent. Avec Rise Up, nous avons examiné comment cela implique d’avoir un peu plus de compétences et de connaissances techniques », a-t-il déclaré, ajoutant que les associés des magasins doivent désormais savoir comment résoudre les problèmes dans les bornes de paiement en libre-service.

À mesure que les ramassages en magasin gagnent en popularité, les employés sont nécessaires pour aider ces clients et également rassembler leurs achats. « Cela nécessite juste un niveau plus élevé de mentorat. Je ne pense pas que les emplois disparaissent. Ils sont juste en train de changer. Là encore, si plus de gens achètent en ligne, ce qui est une forme massive d’automatisation, nous voyons tous les emplois en entrepôt apparaître et les emplois logistiques reprendre », a déclaré Lukoskie.

Lynne Fox, présidente internationale de Workers United, a déclaré que la pénurie de main-d’œuvre a commencé à se faire sentir il y a deux ans et que COVID-19 a exacerbé le problème. «Alors que la fermeture était difficile, la réouverture l’était encore plus et nous avons maintenant les problèmes de main-d’œuvre. En y repensant avec philosophie, le seul cadeau que la COVID-19 a laissé est que les syndicats et la direction réalisent sans équivoque que nous avons beaucoup d’intérêts et d’objectifs communs. Et ils ne seront pas atteints si nous ne travaillons pas ensemble », a-t-elle déclaré. « Les employeurs et les travailleurs syndiqués sont dans une bien meilleure position pour faire face à cela parce qu’il ne s’agit pas seulement d’une question de salaire. Nous nous concentrons vraiment sur l’ensemble du package, sur le recrutement et la fidélisation des gens.

Elle a souligné comment son équipe se concentre sur une approche holistique dans les conventions collectives – salaires et tous les avantages, y compris l’assurance-vie, l’assurance-invalidité, les retraites, les vacances et plus encore. La couverture médiatique de la pénurie de main-d’œuvre tend à se concentrer sur le salaire horaire sans tenir compte des avantages qui ont été négociés. « Bien sûr, j’ai un penchant pour la syndicalisation, mais c’est ce que ces contrats offrent », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’il ne s’agissait pas seulement du salaire horaire d’un travailleur, mais aussi de prendre soin de quelqu’un au travail pour l’ensemble du tableau. «Je vois toutes ces entreprises essayer d’attirer des gens à venir travailler en offrant un dollar ou une heure supplémentaire, ou un bonus de 1 500 $. Mais à quoi bon tout cela, si vous devez payer votre propre assurance ou si vous n’avez pas d’assurance invalidité ? Si vous pouvez travailler, vous êtes OK mais si vous ne pouvez pas travailler, vous n’êtes pas OK. A quoi bon si vous n’avez pas de congé – pas de congés de maladie, pas de vacances, pas de jours personnels », a déclaré Fox.

Affirmant que la reconnaissance que le salaire vital n’est plus un salaire minimum ou 10 $ ou même 15 $ de l’heure est une chose que les États-Unis doivent atteindre, a déclaré Fox. « Vous ne pouvez pas vivre, élever vos enfants, vivre dans un endroit décent, payer vos études avec 10 $ ou 15 $ de l’heure. Il faut faire quelque chose de plus global pour le reconnaître. Les employeurs, qui s’y opposaient en disant qu’ils n’en auraient pas les moyens, reconnaissent maintenant que sans faire quelque chose, ils n’auront pas de main-d’œuvre.

Un panneau « Now Hiring » dans une pharmacie CVS. Jeff Chiu/AP

Fox soutient également que les employeurs qui couvrent l’assurance des employés devraient obtenir une sorte de rabais, de récompense ou de reconnaissance. Quant à savoir comment certaines personnes ne considèrent pas le domaine en plein essor des emplois de la distribution comme étant aussi attrayants que les postes en magasin, elle considère que ceux de la distribution sont «un travail très viable pour la classe moyenne maintenant. Auparavant, il s’agissait de fabrication – une grande partie était expédiée à l’étranger dans les années 90. Désormais, ce sont les secteurs de la distribution et des services qui sont vraiment les piliers de la classe moyenne. Nous devons le reconnaître et faire de ces endroits de bons endroits pour travailler avec des avantages complets », a déclaré Fox.

En examinant la situation du secteur du luxe, Luca Solca, analyste de recherche principal pour les produits de luxe mondiaux chez Bernstein, a déclaré que la demande a rebondi si fortement qu’il y a eu des rapports de pénuries de produits et de rationnement. « Les entreprises les plus performantes peuvent fléchir leurs muscles de fabrication en tirant parti de leurs propres installations et de leurs associés de fabrication tiers. La flexibilité des opérations est essentielle pour être au top de la compétition », a-t-il déclaré.

Le jury de l’IAF, qui représente des organisations nationales et régionales dans des pays comme l’Inde, les Pays-Bas, le Brésil, l’Allemagne et l’Italie, entre autres, a déclaré que la pénurie de main-d’œuvre était un problème à la mode depuis des décennies dans différentes régions. L’IAF compte environ 80 membres dont 25 sont des associations industrielles représentant environ 40 pays. Notant qu’une association chinoise compte 20 000 membres, Crietee a déclaré que le nombre de membres des associations membres de l’IAF correspondrait à des centaines de milliers de travailleurs.

La pénurie de main-d’œuvre était un problème avant COVID-19 en raison du fait que le secteur de l’habillement et du textile était une industrie mature et établie qui rivalisait avec d’autres pour le personnel, a déclaré Crietee. Le défi d’attirer les jeunes vers l’industrie est un problème récurrent auquel sont confrontés les membres de l’IAF d’Europe du Sud. Attirer la prochaine génération à obtenir l’éducation dont elle a besoin pour travailler dans le secteur de l’habillement est un autre obstacle, selon lui.

Les régions spécialisées dans l’industrie manufacturière comme le Pakistan ou le Bangladesh ne sont pas confrontées à une pénurie structurelle de main-d’œuvre autant qu’elles essaient de répondre aux demandes des clients pour plus de flexibilité et de rapidité. Cela nécessite à son tour plus de formation pour les employés le plus rapidement possible pour mettre à niveau leurs compétences.

L’offre de services de garde d’enfants, d’établissements de santé et de logements contribue à attirer les femmes vers les entreprises. Les entreprises doivent également “se vendre” en tant qu’employeurs et “montrer qu’il s’agit d’une industrie intéressante pour laquelle travailler” en visitant des lycées et des écoles de mode, a déclaré Crietee, ajoutant que certains représentants de l’industrie et des écoles aux États-Unis et en Europe avaient réussi. en faisant ça.

Ils tiennent à communiquer que la mode n’est pas seulement une industrie à l’ancienne, mais une industrie moderne avec les nouvelles technologies et la numérisation. « C’est une lutte constante pour ces organisations d’attirer de nouvelles personnes qualifiées. Mais ce n’est pas une chose récente. Dans certains cas, cela a empiré parce qu’il y a un décalage dans certaines économies entre l’offre et la demande, maintenant que la demande augmente si rapidement. » dit Criettee.

En regardant la situation du point de vue de la production, il a expliqué comment certains pays comme le Vietnam font toujours face à des fermetures d’usines causées par la crise des coronavirus. En outre, certains travailleurs d’usine et de commerce de détail craignent de contracter potentiellement le coronavirus dans des emplois où ils peuvent être exposés à des centaines d’autres quotidiennement. L’IAF a cité d’autres éléments dissuasifs tels que la réputation de l’industrie de la mode d’être un tel polluant, le désir des individus de créer leur propre entreprise ou le manque de sensibilisation à la modernisation en cours. À ce dernier point, Crietee a déclaré que de nouveaux emplois étaient créés en conséquence et qu’il y avait une demande pour des analystes de données. « À certains égards, la technologie évolue plus rapidement que l’offre de personnes qui essaient de l’utiliser », a-t-il déclaré, supposant que c’est le cas au niveau international, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne ou dans d’autres pays.

«Mais il existe des différences régionales dans des pays comme l’Italie et la France, où il y a une production importante pour la haute couture où ils ont besoin d’artisans vraiment qualifiés pour fabriquer des chaussures, des sacs à main ou des vestes de ski très chers à 5 000 $. Cela a toujours été un défi d’avoir suffisamment de jeunes pour entrer dans ces écoles particulières où on leur enseigne ces compétences. Avec les générations précédentes, c’était probablement une tradition où vos parents ou grands-parents faisaient quelque chose et la logique était que vous feriez de même. Ce n’est plus là.