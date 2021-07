Détournement allégué : le Centre prend le contrôle total des fonds miniers du district des États

Les DMF sont tenus d’utiliser ces fonds pour le bien-être des personnes et des zones affectées par les opérations liées à l’exploitation minière, la population tribale étant les principaux bénéficiaires visés. Le programme s’appelle Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana.

Le Centre a pris le contrôle total des fonds de la fondation minérale du district (DMF), niant le droit des États de sanctionner ou d’approuver toute dépense sur les fonds provenant de la contribution obligatoire des détenteurs de baux miniers.

Depuis leur création en 2015-16, plus de 49 400 crores de roupies ont été versés dans les fonds DMF.

Cette décision est considérée par de nombreux États comme une nouvelle tentative du gouvernement de Narendra Modi d’usurper les pouvoirs fiscaux des États et de saper leur rôle constitutionnellement défini dans la gouvernance, ce qui pourrait déclencher une tempête politique.

Dans une notification publiée le 12 juillet, le ministère des Mines a déclaré que le déménagement était nécessaire car « il y a des cas où une partie des fonds du DMF est transférée au trésor/fonds consolidé de l’État ou des fonds au niveau de l’État (par quelque nom appelé) ou le fonds de secours du ministre en chef ou d’autres fonds ou programmes », « faisant ainsi échec à l’objectif même » de la création du DMF.

Conformément à la loi MMDR (Amendement) de 2015, les gouvernements des États doivent établir des DMF dans tous les districts pour l’intérêt et les avantages des personnes affectées par les opérations liées à l’exploitation minière ; les détenteurs de baux sont tenus de contribuer à ces fondations à but non lucratif sous la forme d’un pourcentage défini de redevances, en plus des redevances versées aux gouvernements des États.

Alors que la sous-section 3 de l’article 9 (B) de la loi MMDR introduite par l’amendement de 2015 dit : « La composition et les fonctions du DMF doivent être telles que prescrites par le gouvernement de l’État », un amendement antérieur à la La loi a ajouté une disposition à la sous-section qui, « à condition que le gouvernement central puisse donner des directives concernant la composition et l’utilisation des fonds par (le DMF) ». Cependant, allant de l’avant, l’ordonnance du 12 juillet a déclaré: “Aucune sanction ou approbation de toute dépense sur le fonds du DMF ne sera faite au niveau de l’État par le gouvernement de l’État ou toute agence au niveau de l’État.” Clairement, l’idée est de priver les États de toute discrétion dans l’utilisation des fonds DMF.

Les DMF sont tenus d’utiliser ces fonds pour le bien-être des personnes et des zones affectées par les opérations liées à l’exploitation minière, la population tribale étant les principaux bénéficiaires visés. Le programme s’appelle Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana.

Le mécontentement du Centre face à la manière dont les États utilisent la cagnotte DMF ou les États dépositaires de ces fonds est devenu évident en mars 2020, comme l’a suggéré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, dans le cadre de la première tranche du paquet Atmanirbhar, que « » Nous demanderons aux gouvernements des États d’utiliser les fonds disponibles au DMF au niveau du district afin que les tests médicaux, le dépistage médical et les soins de santé n’en souffrent pas ». Bien qu’elle n’ait pas clairement allégué un détournement de fonds, les responsables du ministère de l’Industrie et des Mines étaient au courant du détournement de fonds par les États.

L’ordre disait : « En fait, un tel transfert de fonds du DMF à l’agence au niveau de l’État va à l’encontre de l’objectif même de déposer la contribution et de fixer le DMF au niveau du district. Par conséquent, le transfert de toute partie du fonds du DMF à une entité au niveau de l’État pour son utilisation constitue une violation de la disposition de l’article 9B de la loi.

Alors que les directives indiquent que 60 % des fonds du DMF doivent être utilisés pour des « secteurs hautement prioritaires » tels que l’approvisionnement en eau potable et l’éducation, 40 % sont réservés aux « autres secteurs prioritaires » tels que les infrastructures physiques, l’énergie et le développement des étables.

Selon les Règles du MMDR, 2015, « tout titulaire d’un bail minier ou d’un permis de prospection-bail minier doit, en plus de la redevance, verser à la DMF du district dans lequel s’exercent les opérations minières, un montant de le taux de 10 % de la redevance à l’égard des baux miniers ou des permis de prospection jumelés à un bail minier accordés à compter du 12 janvier 2015 et de 30 % de la redevance à l’égard des baux miniers accordés avant le 12 janvier 2015 ».

Selon le tableau de bord du ministère des Mines, la collecte totale au titre du DMF s’élève désormais à 49 414 crores de Rs, dont 46 489 crores de Rs ont été sanctionnés et 23 751 crores de Rs ont été dépensés pour divers projets.

Les collections de fonds DMF ont été les plus élevées dans l’Odisha riche en minéraux (Rs 13 336 crore), suivi du Chhattisgarh (Rs 6 995 crore), du Jharkhand (Rs 6 856 crore), du Rajasthan (Rs 5 008 crore) et du Madhya Pradesh (Rs 4 015 crore).