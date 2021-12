d’étranges concept-cars que vous n’achèteriez sûrement jamais | Moteur

Les concepts de voitures sont… Un seul monde. Un monde de cauchemar, dans de nombreux cas. Nous vous présentons les 10 plus étranges que vous ne connaissez peut-être pas ou ne voulez pas savoir.

01. Buick Signia (1998)

Buick a fait de bonnes voitures de style muscle car, mais celle-ci Signia Ce n’était pas exactement un succès. Il a été dévoilé à la foire de Détroit de 1998. Un extérieur laid, avec un intérieur art déco encore pire.

Même le plancher à l’arrière a glissé pour mettre les bagages dans le coffre. Bon coup d’ingénierie, car de cette façon il vous a fallu moins de temps pour monter dans la voiture, loin des regards étranges qui allaient vous associer à ce véhicule pittoresque.

02. Plymouth Voyager III (1990)

Si un véhicule utilitaire avait eu un enfant avec une fourgonnette, quelque chose comme ça serait sorti. Un pari risqué de Plymouth par l’espace, bien qu’il n’ait pas fini de cailler.

Vans ou camping-cars existants, qui va acheter quelque chose comme ça ? Le gars qui a dû poser cette question devait être en train de prendre un café, car ils auraient économisé des efforts précieux à la société américaine.

03. BMW E1 (1991)

En tant que propriétaire et admirateur de la marque M, ces lignes sont difficiles à écrire. Donner un vote pour cela BMW E1, il était en avance sur son temps. J’avais une batterie au sulfate de sodium de 19 kWh qui offrait une autonomie de près de 250 kilomètres.

Mais l’univers voulait équilibrer les choses (ça sonne un peu comme Marvel, mais ouais), et le prototype il prît feu lors d’un transport, incendiant une partie d’un immeuble voisin. Quoi qu’il en soit, des choses qui arrivent.

04. Chrysler Atlantique (1995)

Voyons, arrêtons les rotatives. Celui-ci n’est pas vraiment moche. Je veux dire, ce n’est pas génial, mais c’est une interprétation intéressante des voitures de course des années 30, le style Bugatti Atlantique (C’est de là que l’on dit que le nom vient).

Eh bien, la pièce n’a pas bien fonctionné et elle n’est jamais arrivée sur le marché. J’avais un trou dans un Musée de Chrysler dans le Michigan, mais il a fermé en 2016, nous avons donc manqué de l’Atlantique.

05. Citroën Berlingo Berline Bulle (1996)

Beaucoup de B dans le nom. Lettre B pour ‘ça suffit déjà, Citroën’. C’est ce qu’ils ont dû penser au Mondial de l’Auto de Paris 1996 lorsqu’ils ont vu cette voiture.

Le toit est étrange, les portières, la lunette arrière… Il y a quelque chose dans la voiture, sinon tout, qui ne colle pas tout à fait. Mais il n’est jamais entré en production, donc tout le monde était content.

06. Honda Fuya-jo (1999)

Il est apparu au Salon de l’auto de Tokyo en 1999. C’est-à-dire que si Honda avait les meilleurs d’entre eux travaillant sur la Honda Civic EK9 Type R, d’autres se sont consacrés à sa conception. Son nom signifie « ville sans dormir ».

Du choc, on suppose. L’idée était d’attirer les jeunes fêtards à rester à l’intérieur avec de la musique, des boissons et plus encore. Quoi qu’il en soit, ceux qui avaient les bonnes idées étaient sur le terrain où la Civic a été développée, bien sûr.

07. Toyota Celica Croisière (1999)

Toyota a modifié son Celica pour en faire un Récupérer avec spoiler. Un style qui ne convainc pas. Mais c’est que placer un appui-tête sur le becquet était le comble de l’aérodynamisme.

Et non seulement ils ne se sont pas contentés de cela, mais le concept a été présenté avec une remorque assortie dont il vaut mieux que vous ne voyiez pas de photos si vous voulez dormir.

08. Mercedes 190E Stadtwagen (1981)

Eh bien, cette voiture est respectée. Oui, parce que la classe A est née de lui, donc tous ses péchés de conception sont pardonnés. Stadtwagen se traduit par « voiture de ville ». En Mercedes, ils ont envoyé par radio l’un de leurs 190E testez pour voir s’ils pourraient le rendre plus petit.

Eh bien, c’est sorti. Ce n’était pas la meilleure décision de tous les temps, bien sûr. Ils voulaient combler une lacune du marché en dessous de 190E, mais ces gens préféraient vraiment marcher jusqu’à leur destination.

09. Volkswagen Futura (1989)

Les ailes de mouette étaient gracieuses dans un Mercedes 300SL, mais pas ici. L’hybride vaisseau spatial-voiture Volkswagen à cinq places… Ça n’allait pas marcher. C’était clair.

Et ces fenêtres allaient être un casse-tête pour plus d’un atelier si elles se brisaient. Elle a été dévoilée au salon de l’automobile de Francfort en 1989, et c’est à cela que devraient ressembler les voitures 2000. Heureusement qu’elles n’ont pas atteint le but.

10. Porsche C88 (1994)

Il s’agissait d’un prototype construit par Porsche elle-même pour le marché chinois. Il a été dévoilé au Salon de l’auto de Pékin en 1994, après que le gouvernement chinois a demandé aux entreprises de suggérer des voitures qu’elles souhaitaient construire dans la région.

En fin. maintenant lui C88 il se trouve dans le Musée Porsche à Stuttgart, dans le coin le plus éloigné, probablement à côté de la porte de la salle de bain. Et moins vous en avez, mieux c’est.

Et oui, il y a sûrement beaucoup plus de concepts erronés, mais avec 10, nous nous débrouillons tous bien. Juste de quoi rire, ne pas se coucher dans l’horreur sans pouvoir dormir et tout de même apprécier l’industrie automobile et ses marques. Une erreur est commise par quiconque, et ces voitures au moins n’ont jamais été produites. Pas comme lui Fiat multipla. Mieux… Assez pour aujourd’hui.

Cet article a été publié dans Top Gear par Rodrigo García Vita.