Detroit devient “Jeep City” avec la première nouvelle usine automobile en 30 ans

Un ouvrier d’assemblage de Stellantis marche entre deux véhicules Jeep Grand Cherokee L 2021 sur la chaîne de montage du complexe d’assemblage de Detroit – usine Mack à Detroit, Michigan, États-Unis

À l’intérieur de la première nouvelle usine d’assemblage automobile construite à Motor City depuis 1991, une odeur de métal chaud flotte dans l’air alors que les nouveaux SUV Jeep Grand Cherokee L se dirigent vers la ligne de soudage.

Pour Stellantis NV, (STLA.MI) c’est l’odeur de l’argent. Pour la ville de Detroit, cela signifie près de 5 000 emplois.

Stellantis a ouvert jeudi les portes de son nouveau complexe d’assemblage de 1,6 milliard de dollars sur Mack Avenue, montrant des parties d’un complexe de 3 millions de pieds carrés achevés et lancés en production en grande partie pendant la pandémie.

Les véhicules Grand Cherokee L sur la chaîne de montage sont les premiers d’une nouvelle génération de la gamme de modèles les plus vendus de Jeep, visant à étendre les ventes de la marque aux clients qui souhaitent un SUV avec trois rangées de sièges.

Jusqu’à présent, les Grand Cherokees n’offraient que cinq places assises. Maintenant, avec de la place pour jusqu’à sept passagers, Jeep peut affronter des concurrents tels que l’Explorer de Ford Motor Co (FN), le GMC Acadia de General Motors Co (GM.N) et des VUS plus gros de marques européennes et japonaises.

L’usine, qui a commencé à fabriquer des véhicules en mars, fonctionne désormais en trois équipes par jour, a déclaré le directeur de l’usine Michael Brieda.

Dans un marché du travail tendu, Brieda a déclaré que le plus grand défi de l’usine “était de trouver des personnes capables de travailler dans un environnement de fabrication”. Les candidats à un poste ont été soumis à des tests de dextérité dans le cadre de leurs entretiens, a-t-il déclaré.

Environ 2 100 résidents de la ville de Detroit ont été embauchés dans l’usine, a indiqué la société.

La nouvelle usine Jeep souligne la double personnalité du marché automobile des États-Unis, où la plupart des véhicules qui descendront de la chaîne de montage Mack seront vendus.

Tesla Inc (TSLA.O) est le constructeur automobile le plus précieux du secteur grâce à son avance dans la technologie des véhicules électriques.

Mais pour les constructeurs automobiles de Detroit, la demande de camionnettes et de VUS à essence décorés paie toujours les factures.

Alors que le complexe d’assemblage de Mack s’accélère, Stellantis aura deux usines adjacentes à Detroit capables de construire 500 000 modèles de Grand Cherokee ou plus par an. L’usine voisine de Jefferson North Jeep a été construite en 1991 et était jusqu’à présent la plus récente usine d’assemblage de Motor City.

Mario Holmes, le directeur qui a supervisé le développement du Grand Cherokee L, a déclaré que beaucoup d’efforts avaient été consacrés à la conception d’une nouvelle architecture plus efficace qui utilise de l’aluminium et de l’acier à haute résistance pour réduire le poids. Bien que le nouveau modèle dispose de trois rangées de sièges, il appartient à la même catégorie de poids que les VUS à cinq passagers, a-t-il déclaré.

Un groupe motopropulseur électrifié sera proposé, mais les détails à ce sujet viendront plus tard, a-t-il déclaré.

Un signe de l’importance du Grand Cherokee L est que Brieda, le directeur de l’usine, a déclaré qu’il n’avait eu aucun problème à obtenir suffisamment de semi-conducteurs pour le nouveau modèle, même si Stellantis fait tourner les chaînes de montage au ralenti pour d’autres véhicules dans un contexte de pénurie mondiale de puces nécessaires. pour les systèmes automobiles modernes.