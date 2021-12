Detroit lutte avec le taux de vaccination COVID-19 après année

La ville de Détroit approche du premier anniversaire de son déploiement des vaccins COVID-19 alors que les autorités continuent d’exhorter les résidents à se faire vacciner ou à recevoir des rappels.

Plus de 424 000 doses ont été administrées aux résidents de 5 ans et plus depuis que le personnel médical de première ligne et les premiers intervenants ont commencé à recevoir des vaccins le 23 décembre 2020.

Au cours de cette période, plus de 4 330 cliniques de vaccination ont été organisées dans 513 sites à Detroit.

La ligne d’horizon de Détroit vue de Riverside Park à Détroit, Michigan, le 23 octobre 2019. (Photo de JEFF KOWALSKY / .) (Photo de JEFF KOWALSKY/. via .)

Depuis le début de la pandémie de coronavirus au début de 2020, plus de 2 600 habitants de Détroit sont morts de la maladie. Mais le taux de vaccination de la ville de 44%, qui comprend les enfants de 5 ans et plus, est toujours bien inférieur au taux global du Michigan.

Le taux de Detroit doit atteindre 70% pour atteindre l’immunité communautaire, selon Denise Fair Razo, l’administrateur en chef de la santé publique de la ville.

« Les vaccins sont le meilleur moyen dont nous disposons pour prévenir les maladies graves », a déclaré Fair Razo.

Les employés et les bénévoles de la ville se sont rendus dans près de 400 000 foyers avec des informations sur les vaccins et vaccinent environ 200 résidents chaque jour chez eux, a déclaré Fair Razo.

« De plus, nous avons un site de service au volant et des sites à heures prolongées, des sites de week-end, des sites dans des églises, des écoles et des magasins », a-t-elle déclaré. « Les rendez-vous sont les bienvenus. Il n’est plus acceptable ni même approprié d’attendre pour se faire vacciner.

L’approche de la période des vacances de Noël et du Nouvel An est particulièrement préoccupante, lorsque de nombreuses familles et amis passent du temps ensemble à l’intérieur.

« Envisagez d’éviter les grands rassemblements à l’intérieur », a déclaré Fair Razo. «Mais si vous ne pouvez pas, prenez des précautions telles que porter un masque, maintenir une distance sociale et vous laver les mains. Je recommanderais également de vous faire tester avant de vous rassembler, pas plus de 72 heures à l’avance.

