Detroit Pistons gagne 118-104 contre les Raptors de Toronto

30/03/2021 à 05:21 CEST

Pistons de Detroit a réussi à gagner à domicile contre Rapaces de Toronto par 118-104 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Detroit Pistons ont été vaincus à l’extérieur contre Wizards de Washington par 106-92. De leur côté, les Raptors de Toronto ont également perdu à domicile avec Portland Trail Blazers par 117-122, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre défaites consécutives. Pistons de Detroit, après le match, ils sont actuellement hors des positions Play-off avec 13 victoires en 46 matches disputés, tandis que Rapaces de Toronto il serait exclu des Play-offs avec 18 matchs gagnés sur 47 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, même si l’équipe locale a finalement fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 35-27. Après cela, au deuxième trimestre Pistons de Detroit il a pris ses distances dans l’électronique et a eu une différence maximale de 21 points (59-38) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 31-23. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 66-50 au compteur.

Au troisième trimestre, les sections locales ont de nouveau augmenté leur différence, élargie la différence à un maximum de 22 points (87-65) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 26-25 (et un total de 92-75). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, même si cela était insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 26-29. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 118-104 en faveur de Pistons de Detroit.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de Pistons de Detroit étaient Hamidou Diallo et Connaître Lee, qui avait 19 points, trois passes et 10 rebonds et 19 points, cinq passes et trois rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Fred vanvleet et Og Anunoby, avec 22 points, une passe et cinq rebonds et 19 points, trois passes et cinq rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Pistons de Detroit sera contre Portland Trail Blazers dans le Little Caesars Arena, tandis que Rapaces de Toronto va affronter Tonnerre d’Oklahoma City dans le Arène énergétique de Chesapeake. Consultez le calendrier complet de la NBA.