Detroit Pistons, le laboratoire pour expérimenter Bol Bol

Les Pistons avancent. Le marché de la NBA s’échauffe face à la clôture toujours explosive de la période des transferts et entre eux et les Nuggets il y a eu un petit mouvement mais qui ne passe pas inaperçu. Les deux ont conclu un échange qui conduira Bol Bol à Détroit, avec Rodney McGruder et un deuxième tour du repêchage 2022 se dirigeant vers Denver. C’est un métier, avancé par Adrian Wojnarowski (ESPN), qui se passe bien pour les deux parties.

Les Nuggets ont battu un garde-garde qui peut défendre avec habileté, McGruder, qui sera utile lors du retour de Jamal Murray et établira le cap dans la Conférence Ouest avant les séries éliminatoires. Les Pistons se retrouvent avec un jeune joueur, Bol, qui a beaucoup de potentiel et qui n’a pas eu assez d’opportunités dans l’autre équipe mentionnée.

Les Nuggets sont également récompensés par un choix pour la prochaine sélection de jeunes talents qu’ils peuvent utiliser là-bas ou le mettre dans un autre échange plus tard s’ils veulent améliorer encore plus l’équipe, ce qui ne peut être exclu avec le rôle irrégulier de cette saison. .

Bol est, sans aucun doute, le nom propre. Un joueur qui mesure 2,18 mètres, avec une envergure de 2,34 mètres, et qui joue à l’extérieur. Il est entre le garde et l’attaquant. Sa spécialité est le tir à trois points, pas avec le peu d’assiduité avec laquelle son père lançait. Il est le fils de Manute Bol, le centre charismatique des Bullets, des Warriors ou des 76ers, entre autres équipes. Une fracture de stress au pied alors qu’il jouait pour les Ducks dans la NCAA l’a fait perdre de nombreuses places au repêchage de 2019 et, comme ils l’ont déjà fait avec un autre Michael Porter blessé de longue date, c’est Denver qui a risqué de le choisir. S’est peu démarqué lors d’un match de pré-saison ou a eu des minutes de peu d’importance, avec une moyenne de 2,4 points et 1,4 rebonds (bien qu’avec une bonne précision de 37% dans les triples), mais il n’a que 22 ans et le potentiel est encore latent.

Les Pistons sont un conteneur de jeunes joueurs avec lesquels jouer pour voir ceux qui sortent le mieux et avec qui rester pour le prochain. Ils sont revenus pour lancer une autre année en termes de combats pour entrer dans les huit premières places de l’Est, puisqu’ils n’ont que 8 victoires en 38 matchs, et la priorité est de former les plus inexpérimentés pour en faire de bons joueurs. Cade Cunningham est le joyau de la couronne, Saddiq Bey, Isaiah Stewart, Saben Lee, Frank Jackson ou Hamidou Diallo travaillent, il reste à savoir où en sont Josh Jackson et Luka Garza et si Killan Hayes se donne une dernière chance. Le train passe vite (Sekou Doumbouya, qui est passé de promesse à grève) et il est possible qu’il n’attende pas Jerami Grant, champion olympique l’an dernier et bonne monnaie d’échange sur le marché pour se procurer d’autres outils pour l’avenir . Bol devra sortir de tout ce gâchis avec sa qualité de drapeau.