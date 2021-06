Detroit prend le n ° 1 du repêchage et vise Cunningham

On connaît déjà l’ordre dans lequel les équipes choisiront lors du repêchage de la NBA 2021. La loterie, qui distribue des numéros à chaque équipe en tenant compte de la position dans laquelle ils se trouvaient l’année précédente (plus il y a de recul, plus il faut d’options pour être en haut), a donné aux Pistons le numéro 1. C’est la deuxième fois que la franchise de Detroit prend la première place de la draft, ce qui n’était pas arrivé depuis 1970, à la préhistoire de la compétition. Ensuite, l’élu était Bob Lainer, un joueur dominant de 2.11 qui a joué jusqu’à 14 saisons dans la meilleure ligue du monde et est devenu plusieurs fois All Star. Maintenant, le favori pour ce travail, presque à l’unanimité, est la star de l’Oklahoma State Cade Cunningham.. Mais il y a encore beaucoup à savoir sur le repêchage et il y a des noms plus intéressants que celui qui est choisi en haut.

Rockets, Cavaliers, Raptors et Magic complètent le top 5 et devront choisir immédiatement après les Pistons. D’après une simulation de tirage faite juste après la loterie, la franchise texane reprendra très probablement Jalen Green de la G League. Dans l’Ohio, Evan Mobley, de l’USC, peut appeler, tandis que Jalen Suggs, de Gonzaga, irait aux Raptors. De plus, Jonathan Kuminga pourrait faire appel à un Magic en reconstruction, un lieu idéal pour grandir, comme le reste des équipes qui sont en première position, avec des projets à court terme qui cherchent à regarder vers l’avenir en ajoutant des acteurs de qualité à leurs rangs.

Quant à Garuba, de nombreux pronostics l’ont placé en 14e position, mais maintenant il a été retardé à la 15e. Les Warriors auront le premier de ces choix, plus le septième (venant des Timberwolves). Avec James Wiseman et Draymond Green dans l’équipe, les Warriors pourraient chercher un renfort extérieur face au retour de Klay Thompson. Cependant, certains paris de pré-loterie ont placé Garuba dans l’orbite de l’équipe de La Bahía, qui voudra peut-être avoir un joueur polyvalent avec beaucoup de progression, fort des deux côtés du terrain, avec des osiers pour le lancement de trois et de très bonnes aptitudes physiques.

L’autre option si Garuba ne va pas aux Warriors, le tout selon le brouillon publié sur ESPN après la loterie, c’est qu’elle débarque sur les Wizards. A l’équipe de Russell Westbrook et Bradley Beal, qui pour l’instant n’a pas d’entraîneur (Scott Brooks), ce serait une autre destination possible, mais peut-être avec une autre organisation structurelle, très éloignée des Warriors, qui pourrait être pire que l’adaptation de Garuba . D’une façon ou d’une autre, en ce moment, ce ne sont que des rumeurs et des exercices, et tout ce que nous savons, c’est qui va choisir en premier (Les Pistons) et quel sera l’ordre lors de la draft NBA 2021. Le reste des choses, dont le sort d’Usman Garuba, on verra.