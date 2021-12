Détroit, une grand-mère violée et battue devant l’église décède

Une grand-mère de Détroit qui a été violée, battue et laissée pour morte devant une église vacante est décédée, selon les médias.

Shirley Bryant, 63 ans, est décédée le 6 décembre après s’être battue pour sa vie, a déclaré sa famille à Fox2 Detroit.

« Ces monstres m’ont enlevé ma mère… sans raison », a déclaré Diwann Bryant, le fils de Shirley. « Je sais que tu as une mère. Je sais que tu as des sœurs et des frères. Et tu as frappé ma mère comme ça ? C’est terrible.

Le suspect Elvin Shepard, 44 ans, et un autre homme ont discuté avec la grand-mère le 14 novembre avant l’agression brutale. Un étranger a entendu Shirley appeler à l’aide et l’a trouvée nue, a rapporté le média.

« Comment diable pourriez-vous faire [this to] un être humain comme celui-ci ? » a déclaré Diana Edgar, la sœur de Shirley. « Je lui ai promis avant qu’elle ne ferme définitivement les yeux que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour que justice soit rendue. »

Le chef de la police James White a déclaré que les charges retenues contre Shepard pourraient être transformées en meurtre. Un deuxième suspect devrait être inculpé sous peu, a rapporté Fox2.

La famille de Shirley a lancé un GoFundMe qui a levé 1 720 $ sur l’objectif de 7 500 $.

