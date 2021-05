Detroiter Diamond Robinson condamné à une amende de 385 $ pour avoir parlé fort au téléphone dit qu’il est racialement motivé / VIDEO ⋆ .

Diamond Robinson (FacebooK)

*Diamètremond Robinson, comme l’a rapporté Fox 2 Detroit, utilisait son téléphone jeudi (05-27-21) dans son quartier d’Eastpointe et alors qu’elle marchait dans son pâté de maisons, une nouvelle résidente – une femme blanche – lui a demandé de baisser la voix ou mettre fin complètement à l’appel. La réponse de Robinson a été de dire à la personne de « sortir de mon visage » et a continué avec son appel. Et oui, vous l’avez deviné, le nouveau voisin a appelé les flics.

Lorsque la police est arrivée quelques instants plus tard, Robinson leur a dit qu’elle documentait la rencontre sur Facebook Live.

«Et j’espère que vous savez que tout est en train d’être enregistré», dit-elle dans la vidéo. « Je ne fais rien de mal en marchant dans la rue, en parlant au téléphone. »

Nous ne savons pas si c’était légal, mais Robinson a obtenu une contravention de 385 $ pour nuisance publique, qui, selon elle, était à motivation raciale.

«Vous ne pouvez pas me dire que je ne suis pas harcelée parce que bébé je suis…», dit-elle. « J’habite à Eastpointe depuis cinq ans et je sais ce qu’est une nuisance publique… Il n’y a aucun moyen de faire appel à la police lorsque je suis sur ma propre propriété, dans mon propre quartier, dans mon propre pâté de maisons.

Le voisin anonyme n’a jusqu’à présent pas commenté la situation, mais a noté que le billet “parlait de lui-même”. Quant à la réponse des agents, ils ont dit que Robinson aurait sa journée devant le tribunal.

Robinson – qui a depuis installé des caméras de sécurité à l’extérieur de son domicile – se prépare à la prochaine date d’audience pour contester la citation.

“Beaucoup de ces choses sont poussées sous le tapis et elles n’en ont pas besoin”, a-t-elle déclaré à Fox 2 Detroit. «Nous pouvons rester assis ici toute la journée, et nous pouvons chanter, nous pouvons nous émeuter et nous pouvons faire toutes ces choses. Cela ne changera rien si vous ne parlez pas à ce moment-là, à ce moment-là. »