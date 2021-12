Détruire la voie médiane avec Shadow Fiend

Vous voulez dominer la voie médiane avec Shadow Fiend ? Jetons un coup d’œil à quelques choses que vous pouvez faire pour prendre le jeu.

Avouons-le, la voie médiane est l’un des endroits les plus intéressants pour Dota 2. Jusqu’à ce que Valve décide de mettre à jour ses options de matchmaking, les gens se battaient constamment pour la voie médiane. Bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, c’est probablement la voie la plus importante lorsqu’il s’agit de déterminer l’issue du jeu. Chaque méta est différente, mais la voie médiane est toujours un champ de bataille entre certains des meilleurs joueurs du monde.

En parlant de métas, chaque patch a ses héros qui sont nettement plus forts que les autres. Néanmoins, il existe quelques options qui semblent convenir presque tout le temps, et l’une d’entre elles est Shadow Fiend. C’est l’un des héros qui est souvent appelé le roi de la voie médiane, et pour une raison. SF fait partie des rares noms de Dota 2 qui peuvent complètement dominer sa voie, tant qu’il sait ce qu’il fait.

Malgré ses points forts, Shadow Fiend fait partie des héros de Dota 2 difficiles à maîtriser. Le fait que le héros ait besoin d’un plafond de compétences plus élevé effraie certains joueurs d’utiliser son potentiel, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas un monstre. Jetons un coup d’œil à quelques choses que vous pouvez faire pour tirer le meilleur parti de votre jeu.

Vous devez sécuriser des charges de chair de poule

Shadow Fiend est l’un des héros qui profitent beaucoup de la sécurisation des derniers coups. En fait, les deux premières vagues de fluage sont généralement cruciales car elles permettent au héros d’accumuler suffisamment de dégâts pour qu’il puisse dominer la fin. Bien sûr, cela n’est important que si vous décidez de niveau Necromastery au lieu de Shadowraze.

Contrairement aux autres mid laners, Shadow Fiend fait définitivement partie des héros gourmands. Il a besoin de beaucoup d’articles pour être efficace, c’est pourquoi l’agriculture est vraiment importante. Une fois que SF atteint le niveau trois, il devrait essayer de cultiver la voie, ainsi que les camps secondaires. Cela lui donnera un avantage encore plus grand sur le midlaner ennemi.

Profitez des razes aussi souvent que possible

L’une des nombreuses choses qui différencient Shadow Fiend de ses adversaires est le fait qu’il peut faire beaucoup de dégâts avec ses sorts. Dès que SF atteint le niveau trois, ses Shadow Razes sont capables de faire des dégâts insensés lorsqu’ils sont empilés. Cela oblige le héros ennemi à utiliser beaucoup d’or pour la régénération, ce qui signifie que vous ralentirez la progression de son objet.

Une autre chose qui rend les razes si puissants est que vous pouvez pousser toute la vague en une seconde. Cela signifie que vous pouvez exploiter le camp neutre et sécuriser l’avantage de la carte, ce qui est extrêmement important pour SF. N’oubliez pas qu’il est l’un des héros les plus fragiles de Dota 2, ce qui signifie qu’il doit être dans une position lui permettant de s’échapper.

Votre attaque est votre meilleure forme de défense

Comme mentionné ci-dessus, le principal problème de Shadow Fiend est le fait qu’il est extrêmement fragile. Presque chaque gank entraîne une mort, ce qui signifie que le héros a besoin d’une sorte de baby-sitting. Habituellement, cela se présente sous la forme d’une salle qui est placée dans la voie médiane.

Que vous ayez des protections ou non, il y a de fortes chances que l’équipe ennemie essaie de vous ganker. Si tel est le cas, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour tuer au moins un des héros. Shadow Fiend est l’un des rares noms de Dota 2 qui peut réellement tuer les héros qui le gankent. L’atterrissage de trois Shadowrazes et de quelques clics droits devrait suffire à faire tomber au moins un des gankers.

Normalement, la plupart des joueurs de Shadow Fiend préfèrent niveler l’ultime du héros une fois qu’ils ont atteint le niveau 9, car cela leur permet de faire le plus de dégâts. Bien que ce soit généralement une bonne idée, il est parfois préférable de maîtriser l’ultime plus tôt. Cela vous permettra de l’utiliser tout en étant ganké et de lancer au moins deux razes après cela. Selon la situation, cela peut même conduire à un double kill.

Décidez pour quelle construction vous voulez aller

Comme nous l’avons déjà dit, Shadow Fiend est l’un des rares héros de Dota 2 capable de faire des dégâts physiques et magiques. Cela signifie que vous avez la tâche difficile de choisir quelle version choisir. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, vous devez donc décider lequel fonctionne le mieux pour la situation spécifique.

Les personnes qui se concentrent sur la construction qui inflige des dégâts magiques doivent obtenir des objets, tels que le sceptre de divinité d’Eul, le sceptre d’Aghanim, les bottes de voyage, l’orbe de rafraîchissement, etc. Cela permettra à SF d’infliger des dégâts insensés avec son ultime et ses razes, mais cela ne fera pas de lui un puissant clic droit.

Parfois, avoir un Shadow Fiend en cliquant avec le bouton droit de la souris est certainement mieux car le héros peut facilement soutenir la plupart des héros en une seule fois en fin de partie. Ceux qui souhaitent utiliser le potentiel de clic droit de SF doivent se concentrer sur des éléments tels que Shadow Blade, Desolator, Butterfly, Black King Bar, Daedalus, Monkey King Bar et Eye of Skadi.

Le principal problème avec cette construction d’objets est que SF a besoin de plus de fermes pour être efficace. Inutile de dire que ce n’est pas toujours possible, surtout si le héros joue aux côtés de porteurs difficiles, comme Medusa ou Anti-Mage.