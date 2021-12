Détruire sa Tesla Model S avec 30 Kilos de dynamite quand il a vu la facture de 21.000 euros pour réparer la batterie (vidéo) | Moteur

Aucune facture de réparation automobile n’est généralement bon marché, mais quand elle s’élève à 21 000 euros… Vous pouvez vous faire croiser quelques câbles dans la tête…

Tuomas Katainen était propriétaire d’un Tesla modèle S, le modèle 2013. Il affirme que la voiture électrique a très bien fonctionné sur près de 2 000 kilomètres, jusqu’à ce que la batterie a commencé à tomber en panne.

je porte le Tesla à un atelier officiel, et après un mois, ils lui ont dit qu’ils ne pouvaient pas économiser la batterie, et ils lui ont passé une facture de 21.000 euros pour le réparer.

Le prix d’un Tesla modèle S 2013 d’occasion sur le marché finlandais coûte environ 40 000 euros, il semble donc plus rentable de changer la batterie, que d’acheter une nouvelle voiture. Mais Tuomas Katainen n’était pas près d’avaler non plus, alors il opta pour une troisième solution, plus radicale : exploser la Tesla Model S avec 30 Kilos de dynamite.

L’histoire a pas mal de clair-obscur, car si vous achetez une voiture électrique et qu’à 2 000 kilomètres la batterie se décharge, la dernière chose qui vous vient à l’esprit est de vous facturer la réparation.

Les batteries ont jusqu’à 8 ans de garantieEt même dans les ventes d’occasion, les véhicules d’occasion sont garantis. À moins que vous ne l’ayez acheté par Wallapop sans aucune sécurité, la faute en est à vous.

D’une manière ou d’une autre, Tuomas Katainen est tombé sur une Tesla avec la batterie endommagée et une facture de 21 000 euros pour la réparer. Au lieu de cela, il a décidé de s’associer à la chaîne YouTube d’exploitation Pommejätkät pour rentabiliser cette solution extrême.

Apparemment, en Finlande, vous pouvez faire exploser une voiture avec 30 kilos de dynamite sans accroc, ainsi dit et fait. Ici vous pouvez voir la vidéo :

Pour ajouter au spectacle, un hélicoptère est arrivé quelques instants avant l’explosion, apportant un mannequin Elon Musk, qu’ils mettent dans la voiture.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l’explosion est très spectaculaire. Dans la séquence au ralenti, vous pouvez voir l’onde de choc, qui génère un petit tremblement de terre dans la neige.

Les centaines de morceaux de la Tesla s’étendent sur des dizaines de mètres autour. Et la fumée générée par l’explosion contamine peut-être plus que tout ce qui a été économisé avec ces presque 2000 km qui ont circulé avec la Tesla…

Il faut dire que les voitures électriques tombent en panne beaucoup moins que les voitures à combustion, car ils ont moins de pièces et sont plus fiables.

Logiquement, la batterie est ce qui coûte le plus cher à remplacer, mais elles sont soumises à des garanties qui, dans le cas de Tesla, atteignent 8 ans ou 240 000 kilomètres d’utilisation.

Sa durabilité augmente et son coût diminue d’année en année.