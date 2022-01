Détruisez 15 Game Boy Colors classiques avec de la résine pour créer une table de jeu Pokémon, de l’art ou une destruction gratuite ? | Jeux

Lorsque vous êtes influenceur et que vous vivez des réseaux sociaux, vous vous exposez à être critiqué par tout le monde, quoi que vous fassiez.

L’influenceur Logan Paul il a toujours été une figure controversée. Il est devenu célèbre en mettant en ligne des vidéos humoristiques sur Vine, ce qui lui a permis de devenir acteur de diverses séries et films, et même dans boxeur semi-professionnel.

Mais en 2017, il a commis une grave erreur. Ou c’était intentionnel, qui sait. Il a voyagé au Japon et a visité la forêt du suicide, dont le nom dit tout. Pendant l’enregistrement, il a découvert un homme pendu à un arbre.

Au lieu de respecter sa mort, Il a continué à enregistrer et a même montré son visage dans le streaming, qui est rapidement devenu viral.

Logan Paul a été fortement critiqué pour la vidéo, et en quelque sorte est tombé en disgrâce, perdant une grande partie de ses disciples. Il a dû sortir et demander pardon.

Maintenant, il continue d’enregistrer des vidéos sur TikTok, a sa propre ligne de vêtements et même une série animée.

Il y a quelques jours, ce qu’il a pensé lui est venu à l’esprit, c’était une idée géniale : créer un plateau de jeu pour le jeu de cartes Pokémon, en utilisant 15 Game Boy Color.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante, ce qu’il a fait était enduire les consoles de résine époxy et appliquer de la chaleur, les plastifier.

Puis il a mis un cadre en métal inspiré de Pokémon, et quelques lumières LED :

premier projet de résine époxy… GameBoy Colors & un cadre Pokémon en métal fait pour une jolie petite table 😮 pic.twitter.com/oEtsxJcwyx – Logan Paul (@LoganPaul) 26 décembre 2021

C’est vrai que ça a l’air pas mal. Mais c’est Internet, c’est TikTok et Twitter, et quand vous vous exposez aux réseaux sociaux… vous vous ébouillantez.

Les commentaires des collectionneurs ont immédiatement commencé à apparaître, se plaignant que détruit 15 consoles Game Boy Color, qui est du matériel qui n’est plus fabriqué, pour créer un simple plateau en plastique pour jouer aux cartes.

La réalité est qu’avec toute cette résine solidifiée qui a même pénétré à l’intérieur du boîtier, les consoles ont été détruites.

Ils soutiennent que j’aurais pu faire la même chose avec une planche en verre, au lieu de résine, ou en utilisant uniquement les boîtiers.

En défense de Logan Paul il faut dire que La console Game Boy Color est assez courante, et vous pouvez acheter d’occasion sur eBay pour seulement 60 euros, plus les frais de port, bien que sur cette table il existe quelques éditions limitées, plus rares.

Et au final, chacun fait ce qu’il veut de ses collections, et de son argent. Qui a la raison ?