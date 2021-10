Détruisez tous les humains ! 2 Commutateur de saut de remake, PS4

Image : THQ Nordic / Jeux de la Forêt-Noire

Les développeurs derrière Destroy All Humans de THQ Nordic ! 2 remake, sorti l’année prochaine, a expliqué récemment dans une interview pourquoi le remake du jeu classique culte évite la PS4, la Xbox One et la Switch. L’équipe a décidé d’opter pour des niveaux du monde ouvert plus grands et plus détaillés sur les consoles de nouvelle génération au lieu de sacrifier la qualité ou la taille pour les machines plus anciennes.

Près d’un an après la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X/S, les consoles sont toujours difficiles à trouver et la plupart des grands (et petits jeux) annoncés jusqu’à présent restent des versions cross-gen. Même les jeux AAA des fabricants de consoles eux-mêmes, comme le prochain Horizon Forbidden West de Sony ou Halo Infinite de Microsoft, tombent sur les machines de la génération actuelle et de la prochaine génération.

Il peut donc sembler étrange qu’un remake d’un jeu culte classique de l’ère PS2, Destroy All Humans ! 2, est l’une des rares exclusivités PS5 et Xbox Series X/S annoncées pour 2022. Dans une interview avec The Escapist, le développeur de Black Forest Games (les mêmes personnes qui ont développé le remake original de DAH!) a expliqué pourquoi l’équipe se concentrait uniquement sur les nouvelles consoles. Selon eux, c’est pour créer des mondes plus grands et plus beaux sans avoir à compromettre le jeu pour des consoles plus anciennes comme la Switch.

« C’était un choix très difficile à faire pour tout le monde », a expliqué Stefan Schmitz, directeur artistique adjoint de la Forêt-Noire.

« Soit nous aurions dû livrer le nouveau jeu avec des visuels potentiellement plus faibles par rapport au remake de DAH!1 pour accueillir les cartes plus grandes et plus denses du second, soit nous aurions dû renoncer à l’ancienne génération et regagner ce temps d’optimisation et donner cette fois, retour à l’équipe pour créer un monde plus grand et meilleur et une expérience de combat. Nous avons décidé d’opter pour ce dernier choix car cela nous a permis de faire un grand pas en avant pour Destroy All Humans 2 – Reprobed en termes de qualité visuelle.

Schmitz a donné un exemple à The Escapist décrivant comment les développeurs ont pu mettre cinq fois plus d’objets dans les niveaux plus grands, ajoutant plus de profondeur et de détails pour que les joueurs découvrent tout en errant en tant qu’envahisseur extraterrestre Crypto.

Bien sûr, comme les nouvelles consoles continuent d’être difficiles à trouver, sauf que certains fans ne seront pas trop heureux de la décision d’abandonner les anciennes machines. Cependant, je suis également heureux de voir les développeurs autorisés à se concentrer sur le matériel le plus récent et le plus puissant au lieu d’avoir à faire des sacrifices pour faire fonctionner un jeu sur du matériel vieux de près de dix ans comme la Xbox One d’origine.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview de Schmitz pour en savoir plus sur les changements apportés par l’équipe dans le remake et sur la façon dont son expérience de travail sur le premier remake les a aidés à développer Destroy All Humans ! 2 – Reprouvé.