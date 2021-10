Dette subordonnée de 20 000 crores de roupies : le gouvernement prolonge le programme jusqu’en mars 2022, mais les MPME en ont-elles besoin ?

L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait informé le Parlement en mars de cette année que seules 343 garanties d’un montant de Rs 40,56 crore avaient été émises au 10 mars 2021, depuis le lancement du programme. (Image : PTI)

Crédit et financement pour les MPME : Le programme de garantie de crédit de 20 000 crores du gouvernement Modi pour les dettes subordonnées (CGSSD), qui a été lancé le 24 juin de l’année dernière pour la restructuration des MPME touchées par Covid dans le cadre du programme Atmanirbhar du gouvernement, a été prolongé par le gouvernement. Le ministère des MPME, dans un communiqué publié lundi, a annoncé une nouvelle prolongation de six mois du programme du 30 septembre 2021 au 31 mars 2022. Le programme était censé être opérationnel jusqu’à la fin mars de cette année, cependant, “Sur la base des demandes reçues des parties prenantes du programme », le gouvernement a déclaré avoir accordé une autre prolongation.

Pour les non-initiés, l’objectif du programme était de fournir une couverture de garantie à CGSSD pour offrir un soutien de la dette subordonnée en ce qui concerne la restructuration des MPME en difficulté, à savoir. Compte de mention spéciale (SMA)-2 et comptes d’actifs non productifs (NPA) au 30 avril 2020. Alors que 90 pour cent de la couverture de garantie provient du régime, les 10 pour cent restants sont apportés par le promoteur.

Les SMA signalent un début de stress dans l’entreprise qui conduit à des défauts de service de la dette. Alors que SMA-0 sont des comptes avec des paiements partiellement ou totalement en souffrance depuis 1 à 30 jours, les comptes SMA-1 et SMA-2 ont des paiements en souffrance depuis 31-60 jours et 61-90 jours respectivement.

Les dernières données sur le nombre de garanties et le montant en jeu ne sont pas divulguées par le gouvernement, mais l’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait informé le Parlement en mars de cette année que seules 343 garanties d’un montant de 40,56 crores de roupies avaient été émises au 10 mars 2021, depuis le lancement du régime. Le programme avait pour objectif de soutenir 2 lakh les MPME touchées par Covid qui sont stressées et les comptes NPA au 30 avril 2020.

Lisez aussi: Les micro et petites entreprises n’obtiennent que 1,1% de crédit de plus des banques en août par rapport à l’année dernière

Même si le gouvernement a motivé l’intérêt des parties prenantes pour l’extension du programme, les experts avaient expliqué pourquoi il y avait une faible adoption du programme parmi les MPME.

« Comme le gouvernement avait simultanément proposé ECLGS, au lieu de procéder à une restructuration afin de demander le régime de dette subordonnée, les personnes (MPME) ont opté pour ECLGS car cela leur donnait un crédit prêt pour rester à flot pour les deux à trois prochaines années et également une option pour ceux qui ont profité de l’ECGLS pour se restructurer également. Dans le jargon bancaire, une fois que vous optez pour une restructuration, vous êtes traité comme un compte stressé. Vous êtes marqué que vous êtes restructuré alors qu’ECLGS ne vous donne pas cette étiquette pour prendre des fonds supplémentaires pour répondre au stress lié à Covid », a déclaré Sunil Mehta, directeur général de l’Association des banques indiennes à Financial Express Online.

Vishwa Nath, basée à Noida, qui dirige Nath Bros Exim International pour la fabrication de vêtements et la fourniture de produits textiles, a déclaré à Financial Express Online : veulent assurer la succession de l’entreprise à venir. La restructuration n’est pas facile pour les petites entreprises même si elles vous donnent de l’argent. Peu de gens semblent intéressés par cela et préféreraient emprunter des crédits à d’autres sources plutôt que de subir une restructuration s’ils veulent bénéficier de ce régime.

Selon les directives du régime, le régime de dette subordonnée permet des prêts personnels par l’intermédiaire des banques pour les MPME en difficulté pour une injection sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres dans l’entreprise éligible à la restructuration, conformément aux directives de la Reserve Bank of India (RBI) pour la restructuration des MPME en difficulté. . La dette subordonnée est également connue sous le nom de débenture subordonnée ou de titres juniors, un type de prêt ou d’obligation non garanti qui se classe en dessous des autres prêts ou titres de premier rang en termes de créances sur les actifs ou les bénéfices.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

La contribution de 10 pour cent de dette subordonnée en tant que garantie devant être apportée par le promoteur était également l’une des raisons de l’intérêt des MPME pour le programme jusqu’en mars de cette année.

« En fait, ce régime n’était pas vraiment nécessaire. Si une MPME est déjà en difficulté financière, comment le promoteur gérera-t-il même ces 10 pour cent. Pourquoi une MPME opterait-elle pour une restructuration pour contracter un prêt dans le cadre de ce programme ? Si vous ne voulez pas de prêt supplémentaire et qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les fonds propres, il n’y a aucune raison valable pour que les MPME envisagent le programme. De plus, les banques ne sont pas très disposées à accorder des prêts aux comptes en difficulté », a déclaré à Financial Express Online Anil Bhardwaj, secrétaire général de la Fédération des micro et petites et moyennes entreprises indiennes (FISME).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.