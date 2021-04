Dettes impayées: Oyo déplace NCLAT contre une ordonnance d’insolvabilité

«Les créanciers d’Oyo Hotels and Homes sont par la présente appelés à soumettre leurs réclamations avant le 15 avril au professionnel de la résolution provisoire», a déclaré le 3 avril une ordonnance du professionnel de la résolution provisoire, Keyur Jagdishbhai Shah.

Oyo a déclaré mercredi avoir contesté devant le Tribunal d’appel national du droit des sociétés l’ordonnance du banc d’Ahmedabad du Tribunal national du droit des sociétés d’engager une procédure d’insolvabilité des entreprises contre sa filiale, Oyo Hotels and Homes (OHHPL), pour un litige de 16 roupies. lakh.

L’ordonnance d’ouverture du processus de résolution de l’insolvabilité a été adoptée par le banc d’Ahmedabad de NCLT le 1er avril, sur une demande déposée par un créancier opérationnel pour non-paiement de cotisations s’élevant à Rs 16 lakh. La pétition a été déposée par un certain Rakesh Yadav.

Le fondateur et PDG Ritesh Agarwal s’est adressé à Twitter pour clarifier qu’un certain PDF et SMS affirmant qu’Oyo avait déposé son bilan était «absolument faux et inexact». Agarwal a déclaré qu’un demandeur sollicitait Rs 16 lakh de la filiale d’Oyo, ce qui a conduit à une pétition à NCLT. «Oyo se remet régulièrement de la pandémie et nos plus grands marchés fonctionnent de manière rentable», a déclaré Agarwal dans un tweet.

Dans un communiqué, Oyo a déclaré que le montant litigieux de Rs 16 lakh avait déjà été payé au demandeur sous la protestation de l’entité (autre que l’OHHPL) avec laquelle le différend avait été soulevé. La société a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’une pétition était acceptée par le NCLT pour une société new-age. «En février 2020, Flipkart a également reçu une telle pétition et elle a été annulée … Flipkart a eu une affaire similaire en février 2020 où un tribunal pour un petit créancier opérationnel avait autorisé la pétition NCLT mais elle a été rapidement annulée par NCLAT», la société m’a dit.

«L’affaire est en instance et nous nous abstiendrons de commenter davantage le fond de l’affaire à ce stade. Nous croyons fermement à notre système judiciaire », a ajouté un porte-parole de l’entreprise.

