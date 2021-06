Deuil à EXATLON Mexique : un ancien athlète décède du COVID-19

Avec l’aimable autorisation d’Instagram Stephania Gomez

COVID-19 fait une nouvelle fois des ravages à Exatlon, mais cette fois ce n’est pas l’édition des États-Unis mais Exatlon Mexico, où l’un de ses anciens athlètes les plus emblématiques a perdu la bataille contre COVID-19.

Il s’agit de Stephania Gómez, dite “la torche humaine”, qui a laissé sa marque sur les sables de la République dominicaine en deux saisons de compétition et a perdu la vie à l’aube du 1er juin, victime de complications dérivées du COVID-19. Stéphanie avait 30 ans.

Le profil officiel de TV Azteca, la maison de production d’Exatlon México, a publié une photo de l’athlète accompagnée d’un message que le profil d’Exatlon México a initialement partagé : « Aujourd’hui, nous disons au revoir à une grande femme, athlète et amie. Nous vous emmènerons toujours dans un endroit très spécial. Merci Steph de faire partie de notre famille. Vole haut notre chère Torche Humaine !”

Ces derniers jours, les proches de Gómez collectaient de l’argent via les réseaux sociaux pour couvrir les frais médicaux de Steph, qui a été confiné plusieurs jours à l’hôpital Angeles de Puebla, recevant des soins pour lutter contre la douloureuse maladie qui vit des millions de personnes à travers le monde. .

Depuis l’environnement de la jeune fille, ils ont publié un message sur leur profil Instagram pour remercier le soutien de leurs centaines de milliers de followers durant ce douloureux processus. “Gardez à l’esprit le meilleur souvenir que vous ayez de Steph, fermez les yeux et avec beaucoup d’amour envoyez beaucoup de lumière et de paix à elle et à sa famille”, a-t-il déclaré.

“Merci à chacun d’entre vous de l’avoir soutenue dans son cheminement dans cette vie, d’avoir été au pied du canyon pendant ce processus et de l’avoir accompagné aujourd’hui elle et ses proches de cœur et d’âme”, poursuit le texte. “Nous n’avons aucun doute que Steph a apprécié la vie, était une guerrière et en a inspiré beaucoup, ce n’est pas pour rien qu’elle est et continuera d’être notre Torche Humaine, car d’où elle est, elle continuera à éclairer de nombreux chemins avec sa lumière.

Les réactions à ce message ont été immédiates, même Chuy Almada, un athlète mexicain et visage bien connu des fans d’Exatlon États-Unis, a écrit ces mots sincères : « Votre torche sera toujours allumée dans le cœur de tout le Mexique !! vole haut Steph ».

Un autre athlète qui s’est exprimé était le guerrier d’Exatlon México Patricio Razo, qui a partagé avec Stephania dans les arènes d’Exatlon México, et a souligné le lien profond qui les unissait : beaucoup pour ta façon d’être et de penser Tu laisses un trou dans ce monde, mais tu laisses aussi une flamme qui ne pourra jamais s’éteindre 😊 Repose en paix Steph 🙏🏻💙 “

Dans la vie, Stephania Gómez était une athlète de renom qui a excellé dans la discipline du Jiujitsu dans différentes compétitions internationales. En 2018, il a marqué une réalisation importante, se classant numéro un dans le classement national de son pays natal, le Mexique.

Nos condoléances à toute la famille Exatlon à travers le monde. Repose en paix.

