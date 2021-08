Deuil dans la famille de Galilea Montijo après avoir confirmé le décès de son père : “Je vais bien”

in

Il y a quelques heuresLe décès de Gustavo Montijo Talamanes, père de l’actrice et présentatrice de télévision Galilea Montijo, a été confirmé.Pour le moment, les raisons de sa mort sensible sont inconnues.

Grâce à leurs réseaux sociaux,L’hôte de Hoy a simplement exprimé que “je vais bien”, avec une image d’un cœur brisé, au cours des dernières heures du 5 août.

C’est à travers une déclaration publiée par le Comité directeur de l’État de Nayarit du Parti d’action nationale (PAN) que la nouvelle a été publiée. Dans le,Le parti politique a adressé ses condoléances à sa famille et à ses amis, car la demi-sœur de Galilea, Dina Montijo, fait partie du parti.

« Le Comité directeur d’État du Parti d’action nationale à Nayarit set se joint à la perte qui entoure la famille et les amis pour la perte irréparable de M. Gustavo Montijo Talamanes, père de notre amie et collègue de parti Dina Montijo Jiménez. Repose en paix », lit-on dans le communiqué daté de jeudi dernier.

La source. Infobae