Deusto et Basconia font match nul à Etxezuri (0-0)

12/05/2021 à 21:48 CEST

Le match joué ce mercredi dans le Etxezuri et qui a fait face au Deusto et à Basconia il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Deusto Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Anaitasuna FT. Pour sa part, Basconia a récolté un nul nul contre lui Santutxu, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Bilbao a été placée en troisième position, tandis que le Basconia, quant à lui, est cinquième à la fin du match.

En première période, aucune des deux équipes n’a été juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Avec ce résultat, le Deusto reste avec 38 points et le Basconia avec 32 points.

Le lendemain, l’équipe de Aritza Escandon fera face à Basconia, Pendant ce temps, il Basconia de Patxi Salinas sera mesuré par rapport à Deusto.